Shelton promete espectáculo ante Alcaraz: "Va a haber fuegos artificiales"

El US Open albergará mañana uno de los encuentros más esperados entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton para definir quién pasará a la semifinal del último Grand Slam del año. Con las fuerzas bastante niveladas y el único objetivo de conquistar Nueva York, cualquier cosa puede suceder.

Después de vencer a Stefanos Tsitsipas, le preguntaron en la entrevista a pie de pista qué es lo que necesita para ganarle a Carlos Alcaraz en los cuartos de final y Ben Shelton lo tiene claro: "Tenis especial. Creo que el nivel al que está jugando es realmente, realmente impresionante".

Alcaraz, que vuelve al circuito y a la competición después de casi 5 meses sin jugar por lesión, está demostrando un nivel extraordinario, como si nunca se hubiera ido. "No jugar durante 5 meses y salir y hacer lo que ha hecho hasta ahora en este torneo ha sido sobrehumano".

"Estamos felices de tenerlo de vuelta"

A pesar de que Shelton es consciente de que las cosas se le han complicado con Alcaraz, se ha mostrado muy contento de que el murciano haya regresado a las pistas: "Estamos felices de tenerlo de vuelta en el circuito. Enciende el estadio cada vez que juega".

Con el cariño del público por ser el local, el estadounidense ha avisado de lo que le espera al murciano mañana: "Creo que el martes por la noche va a haber fuegos artificiales. Espero que vuelvan, porque yo estoy listo para hacerlo".

Ben Shelton partía como el cabeza de serie número ocho y consiguió derrotar a un resurgido Stefanos Tsitsipas por 6-2, 6-3, 6-4. Con esa victoria se clasificó para los cuartos de final, donde mañana se verá las caras con Carlos Alcaraz, cabeza de serie número dos y defensor del título.

"Para mí, parece el Carlos de siempre"

El estadounidense llega después de mejorar aspectos de su tenis que le han llevado a proclamarse campeón en el Masters 1000 de Montreal. Ambos ya entrenaron juntos en la especie de 'pretemporada' que hizo Alcaraz antes de empezar los encuentros oficiales, donde pudieron intercambiar sensaciones:

"Entrenamos juntos antes del torneo y he estado viendo sus partidos. Creo que está jugando a un nivel altísimo. Para mí, parece el Carlos de siempre, y eso es impresionante después de estar cinco meses sin jugar", explicaba Shelton.

Alcaraz, quien en la entrevista en ESPN con Andy Roddick, justo después de vencer a Tommy Paul, se dio cuenta de que había mirado mal el cuadro y no sabía que le tocaba el ganador del encuentro entre Shelton y Tsitsipas, aseguró que ambos rivales eran "muy complicados".

"Si es Shelton, es un jugador realmente potente"

"Si es Shelton, es un jugador realmente potente. Creo que usa mucho a la afición, a la gente que está detrás de él, especialmente cuando juega aquí en casa", explicaba Alcaraz en la entrevista con Roddick.

Alcaraz domina claramente el historial, con tres de tres encuentros en los que el murciano ha conseguido la victoria. El próximo enfrentamiento será el primero en el US Open y Shelton sabe que no será una tarea fácil.

Tras cerrar un cómodo partido ante el griego, el estadounidense se fue a entrenar con el foco puesto en derrotar al español. Ambos llegan a este encuentro, que podría perfectamente ser la final del Abierto estadounidense.