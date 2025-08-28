Shelton no da opción a Carreño; Sabalenka saca adelante su partido

La segunda ronda del Abierto de Estados Unidos comenzó este miércoles con pleno de triunfos de los principales favoritos, entre ellos el español Carlos Alcaraz, el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número del mundo 1 y defensora del título, ganó a la rusa Polina Kudermetova (número 67) por 7-6(4) y 6-2. Fue el vigésimo desempate disputado esta temporada para Sabalenka, con un balance de 19-1. La bielorrusa se medirá en tercera ronda a la candiense Leylah Fernández (30 del mundo).

Además de Alcaraz o Djokovic este miércoles también avanzaron a tercera ronda los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton (números 4 y 6 del mundo, respectivamente), mientras que el británico Jack Draper (número 5) anunció que se retira del torneo por lesión.

En el cuadro femenino, se unieron a Sabalenka la estadounidense Jessica Pegula (número 4), la rusa Mirra Andreeva (número 5), la italiana Jasmine Paolini (número 8) o la kazaja Elena Rybakina (número 10).

Por su parte, la británica Emma Raducanu (número 36) también pasó a la siguiente ronda, apuntándose su segunda victoria este 2025 en Nueva York, las primeras desde que conquistó el título en 2021.

Bucsa clasificada, Davidovich y Comesaña dicen adiós

La española Cristina Bucsa (95 del mundo) se clasificó por primera vez en su carrera para la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras ganar a la filipina Alexandra Eala (n.75) por 6-4 y 6-3 en una hora y 22 minutos.

En tercera ronda, Bucas se medirá a la belga Elise Mertens (n.21).

Sus compatriotas Alejandro Davidovich (n.18) y Pablo Carreño quedaron eliminados en el cuadro masculino, al igual que los argentinos Tomás Martín Etcheverry y Francisco Comesaña, así como el brasileño Joao Fonseca, quienes también dijeron adiós al último 'grande' del año.

Este jueves se cerrará la segunda ronda en Flushing Meadows con los partidos del italiano Jannik Sinner (1 del mundo y vigente campeón) o el alemán Alexander Zverev (número 3), así como del argentino Francisco Cerúndolo o el español Jaume Munar.

En el femenino, jugarán sus duelos la polaca Iga Swiatek (número 2) o la estadounidense Coco Gauff (número 3), así como la mexicana Renata Zarazúa o la brasileña Beatriz Haddad Maia.