Shelton culmina su explosión levantando el título en Tokio

El americano se alzó con el primer título de su carrera al vencer a Karatsev en la final "Este triunfo significa mucho para mí y para mi equipo" ha explicado pletórico Shelton

El estadounidense Ben Shelton logró este domingo su primer título al derrotar 7-5 y 6-1 al ruso Aslán Karatsev en la final del torneo de Tokio, un ATP 500 sobre superficie dura con el que termina el tramo asiático del circuito.

La final fue probablemente el partido menos incómodo del torneo para Shelton, un zurdo de poderoso saque al que Karatsev solo exigió en el primer set. El norteamericano sumó el 80 por ciento de los puntos en juego con su primer servicio y añadió 18 golpes ganadores. Demasiado para el ruso, que ha perdido las dos veces que se ha enfrentado a su rival de hoy.

Karatsev, que a sus 30 años buscaba su cuarto título, se mantuvo en el partido durante la manga inicial. Su resistencia, no obstante, se derrumbó en la segunda a medida que el saque de Shelton, de 21 años y 19 del mundo, se hacía más complicado de restar debido tanto a su potencia como, sobre todo, a su angulación. El ruso cometió además 20 errores no forzados.

"Este triunfo significa mucho para mí y para mi equipo. Llevamos trabajando duro desde hace tiempo para moldear mi juego y ganar campeonatos. Si ves a los grandes, ellos ganan títulos, no solo llegan a la final. Pueden mantener el nivel toda la semana. No digo que yo esté ahí ahora, pero he comprobado que puedo hacerlo. Ganar cinco partidos seguidos en Tokio ha sido muy especial", comentó el estadounidense.

Ben Shelton, una de las revelaciones del año, subirá con su victoria en Tokio a la decimoquinta plaza del ránking ATP. Era el 96 al comenzar la temporada, en la que ha sido semifinalista en el US Open y cuartofinalista en el Abierto de Australia.