Shelton también amenaza a Alcaraz en el ranking

Solo un Ben Shelton descomunal en un partido para la historia fue capaz de poner el punto y final a la aventura de regreso de Carlos Alcaraz en el circuito tras los más de cuatro meses que pasó en el dique seco por la lesión de muñeca que sufrió en la primera ronda del Barcelona Open el pasado mes de abril.

Una derrota que tiene consecuencias en el ranking, pese a que eso sigue siendo muy secundario para el tenista español, que tras ver como se escapaba la revalida de su corona en Nueva York, cede 1600 puntos en la clasificación que lo alejan mucho más del liderato de Sinner y también de un Zverev que se afianza en la segunda posición.

Carlos Alcaraz lamentándose / X

Además, el propio Shelton se convierte también en un peligro en el ranking, consiguiendo el estadounidense ponerse ya cuarto virtualmente en la que es su mejor posición histórica en el ranking.

Alcaraz queda ahora con 5560 puntos, mientras que Sinner lo hace con 11500 puntos y Zverev con 8090 puntos, aunque podría seguir sumando si es capaz de avanzar más rondas en el US Open, pudiendo llegar a sumar 9690 puntos si se hace con el título.

Por su parte, Shelton se pone con 4180 puntos antes de las semifinales y podría alcanzar los 5380 puntos en caso de salir campeón en Nueva York, lo que le dejaría a tiro de un Alcaraz que caería del podio mundial muchos años después.

JÓDAR SE ALEJA DEL TOP 10

Por su parte, Rafa Jódar, que empezaba el US Open con aspiraciones de meterse por vez primera entre los diez mejores del mundo, ve alejarse dicha posibilidad tras su eliminación en primera ronda.

Rafa Jódar, durante su debut en el US Open / Li Rui / Xinhua News / Europa Pr

El madrileño cae ahora hasta la decimocuarta posición con 2659 puntos siendo superado por Learner Tien y Frances Tiafoe, que con su clasificación para las semifinales es ya octavo y puede subir hasta meterse en el Top 5 si es capaz de avanzar todavía más.

El otro nombre destacado en el ranking es sin duda el de Novak Djokovic, que con su derrota a las primeras de cambio sale de los diez primeros del ranking y se va al decimosegundo puesto con riesgo alto de seguir bajando en los próximos meses si no es capaz de sumar en los torneos que le llegan por delante.