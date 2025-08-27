¿A cuántos sets se juegan los partidos del US Open?

El mundo del tenis tiene un calendario repleto de citas deportivas en las que los tenistas luchan por seguir sumando títulos. Aunque es cierto, que esta disciplina gira, sobre todo, alrededor de los cuatro acontecimientos más importantes: Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Ahora los tenistas están calentando motores en Nueva York para el último de los cuatro grandes de la temporada: el US Open. Aunque comparten la misma importancia a nivel de puntos, cada Grand Slam cuenta con sus particularidades, no solo en términos de superficie, sino que también a nivel de puntuación.

En el caso del Abierto de Estados Unidos, si un tenista consigue siete victorias consecutivas en total en el torneo, le otorgan el trofeo individual del US Open. Según el reglamento de esta competición, los tenistas deben ganar seis juegos para conseguir un set, a menos que el marcador llegue a 5-5, en ese caso también pueden ganar un set, 7-5.

Por lo contrario, si los jugadores empatan a 6, se juega un tie-break para decidir quién es el ganador. Actualmente, los cuatro Grand Slams emplean un formato consistente de desempate en el set final. Cuando un partido llega a 6-6 en el set final de estos torneos, se disputa un desempate de 10 puntos. El primer jugador o equipo en ganar 10 puntos, con una ventaja de dos o más puntos, será el ganador.

Los partidos de individuales femeninos, dobles masculinos y femeninos, individuales masculinos y femeninos en silla de ruedas y cuádruples individuales en silla de ruedas del US Open se juegan al mejor de tres sets, mientras que los individuales masculinos se juegan al mejor de cinco sets.

La novedad: Dobles mixtos con las estrellas

El torneo ha presentado este año una dinámica completamente innovadora en los dobles mixtos, en la que están involucrados los mejores jugadores del tenis. En esta edición, con el objetivo de aumentar la expectación del último Grand Slam del año, el US Open ha presentado un renovado formato de dobles mixtos, que tendrán lugar durante la Semana del Aficionado, el 19 y el 20 de agosto, con 16 parejas formadas por los jugadores top del tenis.

La dinámica consiste en partidos rápidos. Los encuentros se jugarán al mejor de tres, sin ventaja, pero con un tie-break en lugar de un tercer set completo. Por tanto, el primer equipo en ganar 10 puntos, también con una diferencia de al menos dos, ganará el set y, entonces, el partido. Las tres primeras rondas se jugarán a sets cortos a 4 juegos, con tie-break a 4 juegos, pero cabe destacar que, en la final de esta modalidad, la organización será distinta, y se jugará a sets regulares a 6 juegos, con tie-break a 6 juegos.