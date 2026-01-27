El serio aviso para Alcaraz en las semifinales de Australia

Carlos Alcaraz firmó un partido prácticamente perfecto en cuartos de final ante Álex de Miñaur. Tras ganar al australiano, alcanza por primera vez las semifinales en Melbourne y ya conoce su último obstáculo antes de la gran final: Alexander Zverev. Un rival que conoce muy bien y que le arrebató la posibilidad de llegar a 'semis' en 2024. El murciano está más que avisado.

"Va a ser un partido muy duro. He visto muchos partidos de Sashcha, sé al nivel al que viene. Está jugando muy sólido, siendo agresivo cuando puede, con el revés y la derecha. Lo he visto muy bien. En ese partido de hace dos años supimos lo que hicimos mal, lo hemos ido mejorando y vamos a intentar ser otro jugador que el de 2024 y con muchas ganas de jugar, disfrutar, pero sé que va a ser una batalla muy dura y bonita", reconoció Alcaraz en una entrevista pospartido.

Alcaraz no olvida aquel partido, en el que el alemán desquició totalmente al español, sobre todo en los dos primeros sets. 6-1 y 6-3 fueron el resultado de las dos primeras mangas. Sin embargo, hace ya dos años de aquel episodio y la evolución del murciano ha sido exponencial a medida que ha pasado el tiempo. La realidad es que ahora mismo es mejor jugador que el germano.

Charly ya mencionó a pie de pista la palabra "revancha". Sabe que recordar la derrota de 2024 le irá bien para mantener todavía más la concentración y afrontar el duelo con la máxima competitividad y seriedad. El español ya tuvo su 'vendetta' unos meses después, cuando ganó el título de Roland Garros en ese mismo año ante Alexander Zverev precisamente. Un resultado todavía más doloroso para el perdedor.

No será un reto fácil. Zverev se ha plantado en semifinales exhibiendo un gran nivel de tenis, sobre todo con su servicio. En los momentos decisivos, se está valiendo del golpe que inicia el punto. Así lo demostró en cuartos de final, ganando a la sensación del Open de Australia, Learner Tien, y acabando el partido con 24 saques directos. En los intercambios largos, se le vio sufrir más contra el americano.

Zverev, el día que pasó por encima de Alcaraz en Melbourne / EFE

En el 'head to head', la igualdad reina entre ambos jugadores, con seis victorias para cada uno. El último partido en el que se vieron las caras fue en el Masters 1000 de Cincinnati, donde el español se impuso al germano sin problemas, ganando los dos sets sin la necesidad ni siquiera de llegar a los tie-breaks. El precedente anterior a este sí se lo llevó Zverev, concretamente en las ATP Finals de 2024.

¿Quién domina en los partidos de Grand Slam?

¿Y en los Grand Slams? De nuevo se iguala el asunto, con victorias intercaladas entre ambos tenistas. Primero, el alemán se llevó el triunfo en Roland Garros 2022, con un Alcaraz todavía en crecimiento, para luego perder en el US Open de 2023, ganar en el Open de Australia 2024 y perder seguidamente en la arcilla de París en la final. Dos años después, se enfrenta a una versión de Alcaraz perfeccionada.

Una de las grandes dudas es si el partido se disputará bajo techo o en condiciones naturales. Todo dependerá de las temperaturas que golpeen Melbourne el próximo viernes, ya que es una evidencia que el duelo entre Alcaraz y Zverev se disputará durante la jornada diurna. Sea en las condiciones que sea, esta semifinal no defraudará en cuanto a nivel.