Serena Williams y la sanción de Sinner por dopaje: "A mí me habrían caído 20 años"

La sanción de tres meses por positivo en clostebol a Jannik Sinner sigue dando de que hablar en el mundo del tenis. No han sido pocas las voces que se han pronunciado en contra del leve castigo al italiano, que podría haber recibido una sanción mucho más dura tras dar positivo por una sustancia prohibida para los tenistas...

La última en sumarse a las quejas por el trato a favor del campeón italiano ha sido Serena Williams. La leyenda del tenis femenino, campeona de 23 Grand Slams durante su carrera deportiva, no se ha mordido la lengua al opinar sobre la decisión de la Agencia Mundial Antidopaje de moderar el castigo a Sinner ante la indignación de tantos tenistas.

"Si lo hubiera hecho, me habrían caído 20 años"

La estadounidense ha sido clara con la sanción a Sinner, dando a entender su completo desacuerdo por los tres meses de sanción por dar positivo en clostebol: "Si lo hubiera hecho, me habrían caído 20 años. Seamos sinceros. Me habrían quitado el Grand Slam", explica Serena Williams, quien no comparte la decisión de la Agencia Mundial Antidopaje. La estadounidense incluso establece una comparación con Maria Sharapova, quien en 2016 fue suspendida inicialmente durante dos años por uso no intencional: "No puedo evitar pensar en María todo este tiempo. No puedo evitar sentir lástima por ella", reconoce.

A pesar de no entender la sanción a Sinner, Serena Williams ha querido remarcar su admiración por el tenista: "Tiene una personalidad increíble. Me encanta este chico, me encanta cómo juega. Es un crack en el juego", admite la estadounidense. "Me encanta cómo juega, el tenis lo necesita. Adoro a este chico, es genial".

Sinner, por su parte, prepara su vuelta al circuito que se producirá durante el Masters 1000 de Roma en menos de un mes. El italiano ya puede utilizar instalaciones oficiales para su preparación, así que el regreso del italiano es cuestión de tiempo.