Serena Williams se rinde ante Alcaraz: "Es un jugador increíble, tiene una energía asombrosa"

La pequeña de las hermanas Williams volvió a Nueva York con dos misiones que cumplir. La primera era jugar los dobles mixtos con Carlos Alcaraz y los dobles femeninos de la mano de su hermana. Gracias a una wildcard que le otorgó el torneo, pudimos ver a una de las mejores tenistas del mundo en el debut de Alcaraz tras meses sin competir.

A pesar de que anunció su retirada del tenis en 2022, la tenista ha vuelto de forma intermitente al circuito. Lo hizo en el dobles de Queen’s, en el cuadro individual en Wimbledon y en los dobles en Cincinnati. En el Cincinnati Open fue la última vez que jugaron juntas y fue el primer partido que disputaron como equipo tras cuatro años, que precisamente en el US Open.

A pesar de que ambas han sido grandes jugadoras del circuito, no han obtenido victorias destacadas y hoy se enfrentan a su próximo reto, midiéndose ante las número 14, Hao-Ching Chan y Maya Joint. Un partido que afronta con mucha ilusión por disputarlo con su hermana en Nueva York.

"No hay nada como jugar con Venus"

"No hay nada como jugar con Venus. Llevamos haciendo esto juntas desde que éramos niñas, así que estar de vuelta en Arthur Ashe a su lado me resulta increíblemente familiar y a la vez muy especial", explicaba Williams en una entrevista que ha concedido a Elle antes de este encuentro.

No solo habló de lo que supone el partido de hoy con su hermana, sino que en esta entrevista también contó cómo fue su experiencia jugando el dobles mixto del US Open junto a Carlos Alcaraz, a quien dedicó palabras llenas de elogios: "Me sorprendió la rapidez con la que volvió mi espíritu competitivo. ¡Parece que nunca se fue!", decía Serena sorprendida.

Mucha expectación generaba el regreso de Alcaraz en el US Open tras verse obligado a retirarse de la competición por la lesión que sufrió en la muñeca. Lo que nadie se esperaba es que el murciano hiciera su primera aparición en los dobles mixtos junto a la ganadora de 23 Grand Slams.

"Carlos es un jugador increíble, pero además aporta muchísima alegría a la cancha"

Serena y Carlos llegaron a cuartos de final, donde perdieron ante Belinda Bencic y Flavio Cobolli por 5-4(4), 4-1 en un escenario donde todo el mundo les animaba. "Carlos es un jugador increíble, pero además aporta muchísima alegría a la cancha. Tiene una energía asombrosa, es competitivo, obviamente, pero siempre está sonriendo y divirtiéndose".

En la pista se pudo ver cómo los dos se complementaban jugando y se les notaba disfrutar. "Como compañero, eso se nota. Te motiva a superarte, pero al mismo tiempo mantiene un ambiente relajado, algo que aprecio mucho. Y debo decir que tener esa velocidad al otro lado de la red es una gran ventaja".

Serena no ha participado en el cuadro individual del US Open. Quien sí lo hizo fue su hermana Venus, que se despidió en primera ronda frente a Sofia Kenin por 6-2 y 7-6(6). Hoy será un encuentro complicado en el que Serena Williams tendrá un déjà vu con Maya Joint, quien ya derrotó a la pequeña de las Williams en individuales en la reciente edición de Wimbledon.