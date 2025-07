Serena Williams reaparece con un cambio físico impactante tras su retirada del tenis

Serena Williams nunca ha sido de quedarse quieta. Ni dentro ni fuera de la pista. Casi un año después de dar a luz a su segunda hija y decir adiós al tenis profesional, la estadounidense vuelve a estar en el foco. Esta vez, no por un Grand Slam, sino por su espectacular cambio físico.

La extenista ha compartido varias imágenes en Instagram en las que muestra estar en excelente forma a sus 43 años: abdomen marcado, piernas tonificadas y ese aura de fortaleza que siempre la ha caracterizado. En una de las publicaciones, acompañó la imagen con un escueto pero contundente: “Working out and working on my angles”. Y poco más hizo falta para revolucionar los comentarios.

Naomi Campbell fue una de las primeras en reaccionar con iconos de fuego. Y no fue la única. Otro mensaje fue más allá: “Parece que necesitabas parar. Después de una carrera brutal, con toda la presión mediática, se nota que ahora estás centrada en ser la mejor versión de ti misma. Ojalá vuelvas a romperlo una vez más”.

Además de su rutina de entrenamiento, Serena también ha aparecido en eventos públicos. Hace unos días sorprendió en una recepción privada en Londres con un vestido mostaza de escote asimétrico y flores XL de la firma Farm Rio. Una elección que no pasó desapercibida.

Pero no todo queda en la estética. Serena ya prepara su próximo proyecto junto a su hermana Venus: un podcast en X (antes Twitter), donde ambas compartirán historias personales, entrevistas con invitados y muchas risas. “Queremos un espacio donde hablar con autenticidad, tocar temas importantes y divertirnos”, dijeron en un comunicado conjunto.

Serena ya no pelea por títulos en la pista, pero sigue ganando fuera de ella.