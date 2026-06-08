Serena Williams y el motivo de su vuelta: "Quiero divertirme, no necesito demostrar nada a nadie"

La estadounidense Serena Williams ha anunciado su vuelta a la competición a sus 44 años aunque hasta ahora los motivos no eran claros. La exnúmero uno del mundo se retiró hace cuatro años con el objetivo de dedicarse a su vida personal y a pasar tiempo con su familia. Ahora la ganadora de 23 Grand Slams vuelve a las pistas coincidiendo con el inicio de la temporada en hierba.

Este regreso ha dejado muchas dudas y expectación sobre si este paso puede ser el predecente de que la norteamericana también vuelva a jugar en el cuadro individual. Unas dudas que la tenista no ha resuelto en la rueda de prensa previa al primer torneo que disputará: "En cuanto a los individuales… ni puedo decir que sí, ni puedo decir que no. Ahora mismo, no. Siento que probablemente necesito entrenar un poco más si quiero jugar individuales, veremos si llego a eso. Ese no es mi camino ahora mismo".

Es innegable que todas las miradas estarán puestas en Serena Williams y en como se desenvolverá tras cuatro años sin competir. Una presión que de momento asegura no tener, ya que su objetivo no es alzarse con el triunfo: "No necesito ganar, he ganado más de lo que la mayoría de las personas gana en toda su vida, así que para mí eso no es importante. Es fundamental que siga recordándomelo, porque no tengo nada que demostrar. No tengo nada que perder, aunque sé que todo aquí se basa simplemente en ganar", explicaba Williams.

Una vuelta muy meditada

La tenista ha confesado que su vuelta ha sido muy meditada y que se debe en gran parte por motivos familiares. Y es que Serena ve esta ocasión como la oportunidad perfecta de que sus hijos puedan verla jugar: "Se trata de que mis hijos puedan verme jugar. Olympia ya es un poco mayor, Adira todavía es muy pequeña, pero aun así son momentos especiales. Como atleta, se trata siempre de ver lo mejor que puedes ser, estar en el nivel más alto". Para añadir que tener esta oportunidad de hacer algo así por última vez le resulta una cosa "genial y emocionante".

El primer partido en el que Williams se estrenará será en la hierba del torneo de Queen's que tendrá lugar del 6 al 14 de junio y solamente participará dobles. Esta vez lo hará acompañada de la tenista canadiense Vicky Mboko de tan solo 19 años, una joven que dejó impresionada a Williams: "Recuerdo verla jugar en Montreal, ese fue el torneo que ganó. Me impresionó bastante su juego, me impresionó su actitud, lo que más me gustó de ella fue que la siguiente vez que jugó, siguió ganando. Ahí fue cuando pensé: ‘Ok, esto me encanta’. Me recordó mucho a mí misma", reconocía la tenista.

Esta pareja tendrá que enfrentarse a grandes contrincantes y como vuelta será todo un reto para Serena, quien en un primer momento no tenía claro si volver al circuito: "En diciembre dije que, definitivamente, no iba a volver al circuito, pero estuve hablando con algunas personas, simplemente conversando sobre distintas posibilidades para divertirme y hacer algo un poco diferente. Así que seguimos hablando y hablando, hasta que pensé: ¿y por qué no? La verdad es que no hay una mejor explicación", apuntaba la estadounidense.

La nostalgia del circuito

Estar fuera del circuito le ha hecho valorar ciertas cosas que antes daba por hecho como por ejemplo el viajar: "Es interesante porque literalmente lo he hecho toda mi vida, pero cuando dejas algo que has hecho desde que honestamente puedo recordar –ni siquiera recuerdo una fecha de inicio– creo que empiezas a darlo por sentado".

No solo echaba en falta los viajes sino también el ambiente de la competición: "No te das cuenta de cuánto amas ciertas cosas. Ahora es como que hay diferentes cosas que puedo experimentar de una manera distinta, cosas que nunca había podido hacerlas antes, además hacerlo con mi familia y tener una experiencia un poco diferente".

Hoy hace 24 años de su segundo Roland Garros

Unas declaraciones que coinciden con que hoy 8 de junio, se cumplen 24 años desde que Serena Williams derrotara a su hermana Venus Williams en París donde logró conseguir su segundo título de Roland Garros tras ganar el partido con un 7-5, 6-3.

Las hermanas Williams el 8 de junio de 2002 / Twitter

Las hermanas tanto juntas como por separado han representado un emblema en el mundo del tenis donde juntas consiguieron la victoria en 14 Grand Slams en dobles femeninos. Venus mostró su apoyó a la vuelta de su hermana pequeña y explicó en una entrevista a TNT Sports que Serena es capaz de no tocar una bola durante un tiempo y aun así "pegarle como si nada".