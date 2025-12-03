Serena Williams da el primer paso... ¡para volver a competir!

Terremoto en el mundo del tenis con la información destapada alrededor de Serena Williams, quien se apuntó a la lista del sistema antidopaje ITIA, el paso previo para regresar al tenis profesional.

"Nos ha notificado que quiere estar de vuelta en el sistema. No sé si esto quiere decir que va a volver o si quiere darse esa oportunidad. Lo único que puedo decir es que está de vuelta en el sistema y tendrá que registrar sus localizaciones", dijo en declaraciones al New York Times, Adrian Bassett portavoz de la ITIA.

Un acto que sucedió el pasado 6 de octubre y que permitiría a Serena poder regresar a partir del próximo mes de abril. Sin ranking, pero con miles de oportunidades y de invitaciones a torneos que a buen seguro recibiría.

Una noticia que ha sorprendido al mundo del tenis y también a la propia tenista, que parece que no ha acogido de buen gusto el hecho que se haya destapado la información. Su entorno estaría desmintiendo una posible vuelta a las pistas, aunque se habla que ello podría ser ahora una maniobra de distracción después de que la información haya salido a la luz.

INCERTIDUMBRE TOTAL

Serena nunca ha escondido su deseo de volver a reinar sobre la hierba de Wimbledon, donde reinó siete veces durante su carrera entre sus 23 títulos de Grand Slam.

Cuatro años después de su adiós al tenis profesional, Serena Williams da un primer paso para un posible regreso a las pistas que ilusiona al mundo del tenis, aunque ella misma niega por completo el asunto.

Habrá que ver hasta donde llega el alcance de la noticia y hasta donde pretende llegar Serena con dicho movimiento. Por el momento, secretismo y negación. El tenis suspira por el regreso de su gran reina.