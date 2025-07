Serena Williams sobre su cuerpo: "He tenido momentos en los que no me sentía bien"

Parece que las hermanas Williams últimamente están en el foco mediático, ahora la protagonista ha sido Serena Williams. La ganadora de 'Grand Slams' ha hecho unas declaraciones sobre su cuerpo, que no han dejado indiferente a nadie.

Recientemente, la menor de las Williams publicó un post en su cuenta de Instagram que abrió un debate sobre su cuerpo, donde muchos opinaron del cambio físico que había hecho la tenista "Quiero que otras mujeres sepan que no están solas. Tu cuerpo siempre te habla. Escúchalo. Confía en él. Después de dar a luz, supe que algo andaba mal, pero tuve que luchar para que me creyeran, no todas las mujeres tienen esa oportunidad", confesó Serena acerca de su embarazo y el parto.

Además, añadió que toda la vida ha tenido que estar pendiente de su cuerpo."He dedicado toda mi vida a aprender sobre mi cuerpo, en la pista, durante el embarazo y la recuperación. He tenido que luchar para que me escucharan, incluso cuando sabía que algo no iba bien. Quiero ayudar a todas las mujeres a obtener las herramientas y la confianza que merecen" reflexionaba Serena.

La tenista ha confesado que en ocasiones no se ha sentido nada bien y no sabía el porqué. "Quiero desmentir el mito de que las mujeres deben sentirse cansadas o incómodas y simplemente seguir adelante. He pasado por eso. Incluso con todo lo que sé sobre mi cuerpo, he tenido momentos en los que no me sentía bien y no encontraba respuestas. Merecemos algo mejor".

La jugadora ha compartido recientemente vídeos de ella jugando a tenis en redes, demostrando que sigue estando en forma. "Quiero ayudar a normalizar el escuchar a tu cuerpo. Pregúntate qué significa algo, por qué es importante, qué le está haciendo a tu cuerpo. Ya sea a tu médico o a la etiqueta de un producto, no tengas miedo de preguntar. Así es como mantienes el control".

SU HERMANA ESTÁ DE VUELTA

Las dudas sobre si va a volver al circuito siguen presentes, y más aún después de que su hermana mayor, Venus Williams, regresara a la competición tras estar participando en el Abierto de Washington y hacer unas declaraciones sobre la posible vuelta de Serena.

La hermana mayor confesó que lo que haría mejor su regreso a las pistas sería compartirlo con Serena. "No hago esas preguntas, no le pregunto eso (si Serena va a regresar). Soy su mejor fan. Nunca quise que se retirara. Sabía que lo haría, y me tomó tiempo aceptarlo", confesó Venus Williams en rueda de prensa en Washington. "Siempre lo digo a mi equipo, lo único que lo haría mejor sería si ella estuviera aquí, como siempre lo hicimos, así que claro que la echo de menos. Pero si regresa, estoy segura de que os lo hará saber", concluyó.