Serena y Venus Williams: ¿la nostalgia en forma de 'wildcard' eterna?

Las hermanas Williams han sido grandes referentes del tenis y, cuando ambas eran las número uno en la clasificación, era indiscutible el talento que demostraban en el circuito.

Entre ellas se rifaban los trofeos y fueron dos hermanas que marcaron toda una era con su dominio en la clasificación, pero con sus recientes actuaciones en el US Open, es inevitable que surja la pregunta de por qué siguen disputando torneos, muchos de ellos gracias a invitaciones.

Los mejores resultados de las hermanas Williams incluyen 30 títulos de Grand Slam individuales en total, 23 de Serena y 7 de Venus, y 14 títulos de Grand Slam en dobles ganados juntas. Pero eso ya es cosa del pasado, ambas siguen en el circuito, pero sin obtener ni de lejos los mismos resultados.

Venus Williams es la número 611 en el ránking

Venus Williams nunca ha anunciado una retirada oficial del tenis a sus 46 años. La mayor de las Williams sigue intentando competir al más alto nivel, pero sin aquel tenis que le hizo ser una leyenda. Hoy acaba de perder en primera ronda del US Open frente a Sofia Kenin por 6-2 y 7-6(6) y se despide de Nueva York con las manos vacías.

Una derrota de la que no se responsabilizaba al 100%, sino que le tenista señalaba los horarios nocturnos como el principal problema: "No es fácil encontrar mi mejor tenis a la una o las dos de la madrugada e intentar encontrar tu ritmo y jugar tu mejor tenis, pero hice todo lo posible", explicó Williams tras el encuentro.

La derrota deja a Williams con un balance de 0-12 esta temporada y supone su quinta eliminación consecutiva en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

La última vez que ganó un partido de individuales fue en julio de 2025 y el último título de individuales de Venus Williams fue el WTA de Kaohsiung en febrero de 2016, más de 10 años sin sumar ningún otro título.

En el caso de Serena, el último título oficial de individuales fue el WTA 250 de Auckland en enero de 2020. La estadounidense anunció su retiro inicial del tenis profesional en septiembre de 2022, tras disputar el US Open de ese año.

Regreso intermitente gracias a las 'wildcards'

Sin embargo, ha regresado de forma intermitente a las pistas en varias ocasiones gracias a las 'wildcards'. En junio de este año volvió al circuito y su primera aparición fue en los dobles en el torneo de Queen's Club y Berlín, donde perdió en ambos.

Volvió a jugar en individuales en Wimbledon 2026, donde volvió a caer en primera ronda ante la joven de 20 años Maya Joint y se retiró de los dobles por una lesión en la rodilla. En Cincinnati disputó dobles junto a su hermana Venus y también perdieron en primera ronda.

Su última aparición ha sido en los dobles mixtos junto a Carlos Alcaraz en el US Open, alcanzando los cuartos de final, y en los próximos días participará en los dobles mixtos con su hermana.

El tenis no puede vivir de nostalgia

Hasta seis invitaciones en total han emitido los torneos este año para que una u otra, o las dos juntas, volvieran a las pistas. Pero en ninguna de esas ocasiones han conseguido ninguna victoria. Cuesta decirlo, pero ¿es necesario que se les siga dando una wildcard con la que no consiguen nada, en vez de otorgárselas a otras personas?

Es entendible que también exista esa parte del marketing o lo que genere su 'vuelta' número 5, o el apellido Williams en el torneo, pero esto es tenis, y se deberían dar las oportunidades a otras personas que puedan dar la talla, fueron grandes jugadoras en su época pero de nostalgia no se puede vivir para siempre.