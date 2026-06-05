Serena también jugará en Berlín... y todos los caminos la conducen a Wimbledon

El regreso de Serena Williams al tenis ya es una realidad. Después de anunciar hace unos días su participación en el torneo de dobles del Queen's Club, la estadounidense ha confirmado también su presencia en el WTA 500 de Berlín, donde continuará preparando la temporada de hierba.

La exnúmero uno mundial, de 44 años, no disputa un partido oficial desde septiembre de 2022, cuando cayó ante Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del US Open. Desde entonces, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam se había mantenido alejada de la competición, además de afrontar su segunda maternidad.

Ahora, Williams ha decidido volver a las pistas y lo hará inicialmente en la modalidad de dobles. El torneo berlinés, que se disputará del 13 al 21 de junio, confirmó su participación aunque todavía no ha desvelado quién será su compañera ni cuándo debutará en el cuadro.

Antes de viajar a Alemania, la estadounidense jugará también en el Queen's Club de Londres, donde formará pareja con la canadiense Victoria Mboko, una de las jóvenes promesas del circuito con apenas 19 años. “Es el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo”, aseguró recientemente Williams sobre su regreso.

WIMBLEDON, ¿EL SIGUIENTE?

La noticia de su regreso a Berlín no ha llegado sola y es que la cuenta oficial del torneo de Wimbledon se ha hecho repercusión de la misma, abriendo todavía más la esperanza de que la dirección del All England Tennis Club otorge una de las invitaciones a la tenista estadounidense. Un portavoz del Grand Slam londinense explicó que la organización del torneo celebrará una reunión para decidir las invitaciones y que la primera tanda se anunciará en la semana del 15 de junio.

“Estoy emocionada por competir ante la afición alemana y seguir ganando impulso durante la temporada de hierba. Cada torneo que añado a mi calendario ahora mismo es especial y Berlín no es una excepción”, señaló en un comunicado difundido por la organización.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por los responsables del torneo. El director del evento, Markus Zoecke, y la extenista Andrea Petkovic, actual directora de entretenimiento, celebraron el regreso de una de las grandes leyendas del deporte.

“Dar la bienvenida a Serena Williams a Berlín es pura emoción. No hay nada mejor que eso”, afirmó Petkovic.

Serena Williams cayó en su regreso a Wimbledon / EFE

Para completar su vuelta al circuito, Williams tuvo que reinscribirse en el programa de controles de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) y cumplir el periodo de seis meses exigido por la normativa antidopaje.

A lo largo de su carrera, Serena dominó también el dobles junto a su hermana Venus Williams, con quien conquistó 14 títulos de Grand Slam y tres medallas de oro olímpicas.

Su regreso se producirá además en un torneo de gran nivel, ya que Berlín contará con nueve de las diez mejores jugadoras del ranking mundial, entre ellas la número uno, Aryna Sabalenka.