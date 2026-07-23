Así será el tenis en los Juegos Olímpicos de LA 2028: más días y un dobles mixto renovado

El tenis volverá a ser una de las grandes atracciones en la cita olímpica que acogerá Los Ángeles en apenas un par de años. A 722 días exactos para que la ciudad americana coja definitivamente el testigo de París, varios detalles empiezan a dar a luz, siendo el tenis uno de los primeros que ha desvelado los detalles de como será el torneo que buscará al sucesor de Djokovic.

El torneo comenzará apenas una semana después de la conclusión de Wimbledon, mientras que la ceremonia inaugural de los Juegos tendrá lugar el 14 de julio.

Djokovic posando con la medalla que logró para Serbia en los JJOO de París 2024 / EFE

La competición se celebrará en Carson Courts, dentro de la denominada Carson Zone, al este de Los Ángeles. El recinto contará con 11 pistas rápidas al aire libre, encabezadas por una pista central permanente con capacidad para 10.000 espectadores, además de dos pistas principales temporales y otras ocho canchas exteriores.

Estas instalaciones funcionan durante todo el año como centro de entrenamiento de la USTA (Asociación Estadounidense de Tenis) y ya han acogido numerosos eventos internacionales.

CAMBIO EN EL MIXTO

El formato de las cinco pruebas se mantendrá sin cambios: 64 jugadores en los cuadros individuales masculino y femenino, 32 parejas en dobles masculino y femenino y 16 parejas en dobles mixto.

La principal novedad estará precisamente en esta última modalidad. El dobles mixto se disputará íntegramente durante los dos primeros días de competición. El 19 de julio se jugarán las dos primeras rondas, mientras que las semifinales y los partidos por las medallas se celebrarán el 20 de julio.

Tokito Oda celebra su primera medalla de oro en individual masculino en el torneo de tenis en silla de ruedas paralímpico de París 2024 en agosto. / Frank Molter

Los cuadros individuales masculino y femenino arrancarán el segundo día del torneo, mientras que las finales del resto de modalidades se disputarán entre el 27 y el 28 de julio.

La ITF también confirmó el sistema de acceso al torneo olímpico. Se repartirán seis plazas directas a través de las denominadas World Tennis Places: cuatro corresponderán a los campeones individuales de los Juegos continentales de Asia (2026), África (2027), Panamericanos (2027) y, por primera vez, los Juegos del Pacífico (2027), siempre que los jugadores estén situados entre los 500 mejores del ranking y su país no haya completado el cupo máximo de clasificación.

Las otras dos plazas estarán reservadas para antiguos campeones olímpicos o ganadores de Grand Slam, priorizando el número de títulos conquistados y, en caso de empate, la clasificación mundial.

RANKING Y REQUISITOS

Para poder participar en el torneo olímpico, los jugadores deberán cumplir los requisitos de elegibilidad de la ITF y encontrarse en regla con su federación nacional.

Además, será obligatorio haber representado a su país durante el ciclo olímpico en la Copa Davis o la Billie Jean King Cup, cumpliendo el mínimo de participaciones establecido por la ITF.

Las listas de entrada se confeccionarán utilizando los rankings ATP y WTA del 12 de junio de 2028, un día después de la finalización de Roland Garros, que volverán a ser la referencia para definir los participantes en el torneo olímpico.