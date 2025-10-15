Así es el cuadro de la Six Kings Slam: cruces, orden de juego y resultados con Carlos Alcaraz

El Six Kings Slam, el torneo de exhibición que organiza Arabia Saudí, celebra este 2025 su segunda edición después del éxito en su estreno el año pasado. De nuevo, volverá a contar con seis protagonistas de alto nivel, con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic como grandes favoritos y Jannik Sinner, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev completando el estelar cuadro.

El torneo, que reparte 1,35 millones de euros por partido y algo más de cinco millones al campeón, vuelve a contar en esta edición con un cuadro de excepción en el que repiten el propio Alcaraz, además de Sinner y Djokovic, mientras que Fritz, Tsitsipas y Zverev relevan a Rafa Nadal, Holger Rune y Daniil Medvedev, presentes en 2024, un estreno en el que Jannik Sinner resultó campeón tras ganar a Novak en la final (6-2, 6-7 (0) y 6-4).

A la competición, Alcaraz llega tras perderse el Masters 1.000 de Shanghái por unos problemas en su tobillo izquierdo, mientras que Sinner tuvo que abandonar en el torneo chino con unos serios calambres durante el partido de tercera ronda contra Griekspoor. Una situación similar vivió Djokovic, quien sufrió las duras condiciones climáticas durante toda la competición. Aunque consiguió alcanzar las semifinales, quedó eliminado tras un complicado partido contra Valentin Vacherot, a la postre ganador del Masters.

En una situación complicada se presentan también Fritz y Zverev, ambos aquejados de diferentes problemas físicos; mientras que Tsitsipas pese a no estar en su mejor momento de juego, fue seleccionado como sustituto de Jack Draper, baja en el torneo por su lesión en el brazo.

Formato del Six Kings Slam

El torneo saudí se disputa en Riyadh en un formato similar a una Final a 8, con cuartos de final, semifinal y final aunque con dos de los protagonistas exentos de la primera ronda. En este caso acceden directamente a las semifinales que se disputan este jueves Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, como los dos tenistas del cuadro con más títulos de Grand Slams.

Formato del Six Kings Slam / X

Por su parte, los otros cuatros se enfrentan hoy en cuartos de final. Alexander Zverev se medirá a Taylor Fritz en el primer partido, y el ganador será el rival de Alcaraz. Por el otro lado, Jannik Sinner se enfrentará a Stefanos Tsitsipas, en busca de un puesto en semis donde espera Djokovic.

El viernes habrá jornada de descanso por normativa de la ATP, por lo que no se realizarán partidos. El partido por el tercer puesto y la final tendrán lugar en el moderno ANB Arena de Ritadh el sábado, a partir de las 14.00 horas.