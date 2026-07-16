Séptima victoria consecutiva para Badosa: El US Open, a tiro

Paula Badosa atraviesa el mejor momento de la temporada. Apenas unos días después de conquistar el WTA 125 de Bastad, su primer título en dos años, la española prolongó su excelente dinámica y se clasificó para los cuartos de final del WTA 250 de Iasi tras firmar una remontada de enorme mérito frente a Alevtina Ibragimova por 7-6(5), 1-6 y 6-4.

La catalana volvió a demostrar que ha recuperado no solo su mejor tenis, sino también una fortaleza mental que había echado de menos durante los últimos meses. Cuando el partido parecía escaparse, encontró la manera de darle la vuelta y enlazar otra victoria para mantener intacta su racha y las aspiraciones para poder estar presente en el US Open.

Ya en los cuartos de final, Badosa está a poco más de cuarenta puntos de regresar al Top 100, lo que le daría acceso directo al último Grand Slam de la temporada sin tener que pasar por fase previa. Para ello, deberá superar los cuartos de final y las semifinales.

Más allá del resultado, Badosa continúa dejando sensaciones muy positivas. Su tenis vuelve a ser sólido y competitivo, pero sobre todo destaca la fortaleza mental con la que está resolviendo partidos complicados.

Después del título conquistado en Bastad, la española mantiene su excelente momento de forma y sigue sumando victorias en una gira sobre tierra batida que puede resultar decisiva para seguir escalando posiciones en el ranking WTA.

Con otra remontada de prestigio y un nivel competitivo cada vez más alto, Badosa ya está entre las ocho mejores en Iasi y confirma que su recuperación va mucho más allá de los resultados.

Quevedo se despide

La nota negativa para el tenis español la dejó Kaitlin Quevedo, que no pudo superar a la egipcia Mayar Sherif, quien se impuso por 6-3 y 7-6(2).

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La egipcia supo controlar los momentos de inspiración de la joven española y terminó imponiendo su experiencia para sellar el pase a los cuartos de final, donde se enfrentará a la kazaja Yulia Putintseva.