Así quedan las semifinales del US Open 2025 con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El US Open 2025 entra en su fase más emocionante con las semifinales ya casi definidas en Nueva York, tanto en la cita masculina como en la femenina. El torneo que cierra el calendario de Grand Slams alcanza su penúltimo capítulo con dos duelos de máxima categoría, tanto en el cuadro masculino como en el femenino.

Las miradas del tenis mundial se centran en Flushing Meadows, donde el jueves 4 de septiembre se disputarán las semifinales femeninas y el viernes 5 será el turno del cuadro masculino. Dos jornadas de vértigo que decidirán quiénes se jugarán la gloria el próximo fin de semana en la Arthur Ashe Stadium.

En categoría masculina, el protagonismo vuelve a ser para el clásico contemporáneo del tenis. Novak Djokovic se abrió paso hasta la penúltima ronda tras imponerse a Taylor Fritz en cuatro sets (6-3, 7-5, 3-6 y 6-4). Su rival será Carlos Alcaraz, que apenas ha cedido terreno en todo el torneo. El murciano doblegó con autoridad a Jiri Lehečka, prolongando su racha inmaculada en Estados Unidos.

En el cuadro femenino, el cartel tampoco se queda atrás. Aryna Sabalenka, número uno del mundo y vigente campeona, avanzó a semifinales sin necesidad de jugar tras la lesión de Markéta Vondroušová, que se retiró por un problema de rodilla. Enfrente estará Jessica Pegula, que confirmó su gran momento de forma al superar a Barbora Krejčíková por un doble 6-3.

Este es el cuadro masculino y femenino del US Open 2025 con todos los emparejamientos en semifinales:

¿Cómo están los cruces en semifinales del US Open 2025?

Cuadro masculino: Sinner (1) o Musetti (10) vs Auger-Aliassime (25) o De Miñaur (8)

Djokovic (7) vs Alcaraz (2) Cuadro femenino: Sabalenka (1) vs Pegula (7)

Muchova (11) o Osaka (23) vs Anisimova (8) o Swiatek (2)

¿Dónde ver las semifinales del US Open 2025 por TV y online?

En España, los partidos del US Open 2025 se puede seguir en directo por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmite los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del US Open 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, poniendo el foco en el desempeño de Carlos Alcaraz.