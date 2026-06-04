¿Quién es quién en las semifinales de Roland Garros?

La lista de los cuatro semifinalistas de Roland Garros es totalmente surrealista. Ni Alcaraz, ni Sinner, ni Djokovic lucharán por levantar el título en París. En su lugar lo harán Alexander Zverev, Jakub Mensik, Flavio Cobolli y Matteo Arnaldi. Puede que el primero de ellos sí sea más conocido, pero el checo y los italianos han dado la sorpresa y no son habituales en rondas finales de Grand Slam.

Empezando por el más conocido, y el favorito para, por fin, tocar la gloria, tenemos a Alexander Zverev. Muchos años en la élite, superando una dura lesión en 2022, y ocupando las primeras posiciones del ranking. A día de hoy, es el número tres del mundo de manera indiscutible. Solo por detrás de los dos 'demonios' del tenis mundial: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Alexander Zverev, favorito para ganar Roland Garros / MOHAMMED BADRA / EFE

El alemán ha tenido varias oportunidades para conseguir su ansiado Grand Slam. Puede ser uno de los jugadores más talentosos de la historia sin todavía haber ganado un 'grande'. No lo consiguió en el US Open de 2020, donde llegó a sacar para levantar el título, ni en Roland Garros 2024, yendo 2-1 en la final contra Alcaraz. En ninguna de ellas se llevó el gato al agua.

Si Zverev es el favorito, su mayor 'enemigo' es Jakub Mensik. El checo es el segundo jugador más talentoso que queda en Roland Garros. Sobre la arcilla de París ha mostrado un nivel increíble, a sus 20 años, y está destinado a liderar su generación junto a Joao Fonseca y Rafa Jódar. Por el camino, fue capaz de eliminar al primero de ellos, además de a Alex de Miñaur y Andrey Rublev.

Flavio Cobolli, ¿un finalista inesperado en Roland Garros? / TERESA SUAREZ

Mensik cuenta con una gran historia de superación en este Roland Garros. En segunda ronda, abandonó la pista en silla de ruedas después de ganar su partido, lanzarse al suelo para celebrarlo y no poder levantarse posteriormente. Aunque nadie esperaba nada más de él, debido a su desgaste físico, ha sido capaz de afrontar partidos largos con una solidez envidiable.

Y por el otro lado, van los italianos. El primero de ellos es Flavio Cobolli, un jugador que está realizando una gran temporada de arcilla. Gracias a su pase a semifinales, entrará en el top 10 por primera vez en su carrera. De 24 años, es un jugador muy técnico, algo irregular, que cuenta con una derecha muy potente, su golpe por excelencia. Fue el verdugo de España en la pasada Copa Davis.

Matteo Arnaldi, durante el torneo de Roland Garros / TERESA SUAREZ

La presencia más inesperada es la de Matteo Arnaldi. Empezó Roland Garros fuera del top 100, aunque con su resultado actual llegará al puesto 34 del mundo. En su caso, ha mejorado su versión en las últimas semanas y ya fue capaz de poner en problemas a Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma. Sin embargo, se ha visto beneficiado por el cuadro y la retirada de Matteo Berrettini en cuartos de final.

Roland Garros contará con uno de los italianos en la final junto a Zverev o Mensik. El alemán o el checo partirán como favoritos en la lucha por el título, por experiencia y nivel. ¿Conseguirá Alexander Zverev levantar el primer Grand Slam de su carrera o uno de los otros tres escribirá la historia más increíble de la temporada en los libros del tenis?