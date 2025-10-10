Así quedan las semifinales del Masters 1000 de Shanghai 2025: cruces y rival de Djokovic

El Masters 1000 de Shanghai 2025 se adentra de lleno en su fase más decisiva. Con los cuartos de final ya finalizados, los cuatro tenistas aún en pie acuden a la penúltima ronda del torneo con el objetivo de conquistar el penúltimo Masters de la temporada y los 1000 puntos que reparte para el ranking ATP.

En la parte baja del cuadro, Novak Djokovic dio continuidad a su estado de gracia al imponerse en dos mangas ante el prometedor Zizou Bergs. El rival del serbio en semifinales será el prometedor Vacherot, una de las grandes sorpresas del torneo y reciente verdugo de Rune.

En el lado opuesto, del que saldrá el rival de Djokovic en una hipotética final, Daniil Medvedev desplegó una de sus mejores versiones de los últimos tiempos para eliminar a Alex de Miñaur por un doble 6-4. El ruso medirá sus fuerzas ante Arthur Rinderknech, el responsable de la temprana eliminación de Alexander Zverev.

Este es el cuadro masculino del Masters 1000 de Shanghai 2025, con todos los emparejamientos en cuartos y el camino de Djokovic hacia la gran final:

¿Cómo están los emparejamientos en semifinales del Masters 1000 de Shanghai 2025?

Medvedev (16) vs Rinderknech

Djokovic (4) vs Vacherot

¿Dónde ver por TV las semifinales del Masters 1000 de Shanghai 2025?

En España, los dos partidos de semifinales del Masters 1000 de Shanghai 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los canales dial 7 o #Vamos están reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.