Así quedan las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2025 con Alcaraz y Sinner

El Masters 1000 de Cincinnati se encuentra a un solo paso de su esperado colofón final. Con las semifinales a la vuelta de la esquina, las cuatro mejores raquetas del torneo se preparan para afrontar su penúltimo desafío con el objetivo de añadir a sus vitrinas el último gran título antes de la disputa del US Open.

Las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati ocuparán un día en el calendario de la competición, este sábado 16 de agosto. El primer cruce tendrá lugar a las 21:00 horas (CET), mientras que el segundo finalista no se conocerá hasta la madrugada del 17 de agosto.

Sinner y Atmane fueron los primeros tenistas en confirmarse como semifinalistas. El número 1 parte como gran favorito para acceder a la final, pero no puede caer en el error de subestimar al que está siendo la gran revelación del torneo después de dejar por el camino a Fritz y a Rune.

En la parte baja del cuadro, Alcaraz avanza hacia la penúltima ronda del torneo para medir sus fuerzas ante Alexander Zverev.

Este es el cuadro masculino del Masters 1000 de Cincinnati con todos los emparejamientos en semifinales:

¿Cómo están los cruces en semifinales del Masters de Cincinnati 2025?

Jannik Sinner (1) vs Terence Atmane

Alexander Zverev (3) vs Carlos Alcaraz (2)

¿Dónde ver las semifinales del Masters de Cincinnati 2025 por TV y online?

En España, los partidos del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Masters 1000 de Cincinnati 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, poniendo el foco en el desempeño de Carlos Alcaraz.