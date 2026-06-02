La semifinal de Roland Garros tampoco tendrá saludo entre Kostyuk y Andreeva

Roland Garros ya tiene a las dos jugadoras que brindaran batalla por el primer billete para la gran final. Mirra Andreeva y Marta Kostyuk reeditarán este próximo jueves la pasada final del Mutua Madrid Open en busca de la que será para una o para otra la primera final de Grand Slam en sus carreras. Sus respectivas temporadas en tierra batida bien merecen un colofón como este, más aún después de superar los cuartos de final con distinto guion per demostrando su gran momento en ambos casos.

La rusa destrozó las intenciones de Sorana Cirstea en menos de una hora de partido, mientras que la ucraniana superó a su compatriota Svitolina en un partido de intercambios.

Distinto guion pero mismo objetivo final cumplido, que servirá ahora para que ambas se vean las caras por tercera vez en sus carreras. Las dos anteriores fueron este mismo 2026, en Brisbane y en la mencionada final de Madrid. En ambos casos la victoria fue para Kostyuk, en un final que se va a volver a repetir también en Roland Garros porque no habrá saludo al final del partido.

Un patrón ya habitual en los partidos que la ucraniana juega contra tenistas rusas y que ha repetido ya en muchas ocasiones que seguirá siendo así mientras la situación de su país no cambie en relación a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ya lo expresó así en los inicios del conflicto y lo sigue repitiendo siempre que es preguntada sobre ello. "Me indigna llegar al club y verlos ahí, su único problema ahora mismo es no poder hacer transferencias de dinero y lo indignante es que hablan de eso. Es inaceptable y no estoy nada de acuerdo con que se les deje seguir compitiendo" explicó en 2022 Kostyuk.

Tras su victoria en cuartos de final, volvió a evidenciar que la situación no solo no ha mejorado, sino que sigue en un punto muy preocupante. Ya en su estreno en el torneo se la vio emocionada tras relatar como esa misma noche bombardearon cerca de casa de sus padres.

"Tuvimos una noche muy difícil nuevamente en Ucrania, especialmente en Kiev. Tantas personas muertas. Quiero dedicar este partido al pueblo ucraniano y a su resiliencia. Gracias”, inició con lágrimas en los ojos tras superar a Elina Svitoina y acercarse a su primera final de Grand Slam.