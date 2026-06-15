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TENIS

Semana clave para el regreso de Alcaraz

El tenista murciano sigue los pasos de su recuperación y todo apunta a que puede volver a entrenar muy pronto

Alcaraz durante el Barcelona Open

Alcaraz durante el Barcelona Open / EFE

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Albert Briva

Albert Briva

La recuperación de Carlos Alcaraz sigue avanzando según lo previsto. El tenista murciano, que sigue alejado de las pistas desde el pasado mes de abril, luce ya sin protección en la muñeca y tiene esta semana un punto clave con su nueva visita al Doctor Cotorro.

Alcaraz tiene previsto acudir nuevamente a Barcelona a pasar revisión, que puede ser el inicio de la última fase de la recuperación. Si los resultados muestran que el estado de su muñeca está en el punto esperado, el tenista de El Palmar podría empezar a entrenar antes de final de mes.

Según desveló RNE, se espera que si Alcaraz tiene el OK empiece a hacer una rehabilitación durante unos días para poder probarse ya en pista golpeando de manera suave, lo que sería el primer paso de la última etapa de la recuperación.

Alcaraz perderá 3.000 puntos en la carrera por el número 1 del ranking ATP

Alcaraz perderá 3.000 puntos en la carrera por el número 1 del ranking ATP / EFE

Tal como ya se explicó, la idea es que Alcaraz empiece con unos primeros golpeos suaves, para después ir subiendo la intensidad semana a semana hasta poder completar un par con golpeos de máxima intensidad. A partir de entonces, se podrá empezar a pensar en su vuelta, que por ahora podría apuntar a Cincinnati, como paso previo a la disputa del US Open.

Sea como sea, todos estos tiempos no son más que una especulación contando que todo sale como se espera, aunque queda todavía muy lejos este último paso.

Ya la semana pasada se vio al murciano corriendo con su preparador físico, Albert Lledó, en su primera aparición sin ninguna muñequera, algo que se entendió como un simpatoma más que positivo.

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A la espera de conocer los resultados de esta próxima visita, la idea de poder ver a Alcaraz de nuevo en pista parece cada vez más cerca.

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