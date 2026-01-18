El selfie de campeones de Federer, la propuesta de matrimonio a Zverev y el primer desmayo del torneo: así fue el primer día del Open de Australia

La primera jornada de Open de Australia dio para mucho. Enfados, vaciles, fotografías y numerosos problemas durante los partidos han complementado el espectáculo puro del deporte. Estos han sido los momentos más destacados de un día con una menor carga de partidos que los próximos dos, pero con el estreno de varias figuras relevantes en el tenis masculino y femenino.

El vacile de Moutet

Corentin Moutet cumplió en su debut y venció a uno de los tenistas locales del torneo: Tristan Schoolkate. Con bola de partido a favor, optó por hacer un saque por abajo, de cuchara, que acabó siendo exitoso y le dio el partido. Un gesto que no ha gustado mucho, ya que puede considerarse un vacile al rival. Sea como sea, el francés pidió perdón al público, que se queda sin una de los mejores tenistas australianos.

Primer desmayo del torneo

Durante el partido entre Somnez y Alexandrova, una de las recogepelotas se cayó hacia atrás debido a un golpe de calor. La tenista turca se dio cuenta de este episodio y paró rápidamente el partido para ayudarla y asegurarse de que estuviera bien. Finalmente, junto con la ayuda de otros miembros de la organización, la chica se retiró del partido agarrada a los hombros de sus ayudantes.

Otro vacile: ahora de Putintseva

También en el tenis femenino hubo un poco de picante. Concretamente en el duelo entre Yulia Putintseva, una de las jugadoras más odiadas dentro del circuito, y Bia Haddad Maia. Cuando la kazaja se llevó el partido, no dudó en empezar a bailar antes de darle la mano a la brasileña. El vacile prosiguió cuando fue a agradecer al público el apoyo, haciendo una reverencia como si hubiera finalizado una obra de teatro.

Selfie de Sabalenka con Federer y Rod Laver

Aryna Sabalenka debutó en la Rod Laver Arena y tuvo unos espectadores de lujo: Roger Federer y el propio Rod Laver. "Soy súper fan, chicos. ¿Me puedo tomar una foto con vosotros, por favor?", dijo entre risas la número uno del mundo del circuito WTA. "Intenté mostrar un buen tenis, así que espero que hayáis disfrutado viéndome jugar y, qué fuerte, qué privilegio. Muchas gracias, de verdad, espero que lo hayáis disfrutado al menos un poquito".

La propuesta de Sabalenka no tardó en hacerse realidad. Una vez hecha la entrevista a pie de pista, la tenista bielorrusa se dirigió directamente a la zona en la que estaban las leyendas suiza y australiana y se hizo el selfi. Una fotografía que no tardó en circular por redes sociales y en la que aparecen una gran cantidad de aficionados que estaban en primera fila.

"Zverev, cásate conmigo"

Alexander Zverev es uno de los grandes nombres para este Open de Australia. El germano es, junto a Novak Djokovic, de los pocos tenistas que pueden hacer frente a la dinastía de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. De hecho, en este torneo defiende final y ya cumplió en su primer paso, venciendo a un duro rival de primera ronda como el canadiense Gabriel Diallo.

Durante la entrevista pospartido, el número tres del mundo vio una pancarta en el público en la que estaba escrito: "Cásate conmigo, Sascha". El alemán interrumpió la entrevista para preguntarle directamente al aficionado: "¿Dónde está el anillo, tío?". Una anécdota que provocó las risas en el público, que tuvo la suerte de presenciar episodios de todo tipo este domingo.