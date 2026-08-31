Selekhmeteva y Bucsa siguen adelante; Landaluce se despide de forma cruel

La jornada española en el US Open dejó dos victorias y una derrota, más allá del regreso triunfal de Carlos Alcaraz. Oksana Selekhmeteva y Cristina Bucsa avanzaron a la segunda ronda, mientras que Martín Landaluce se despidió después de un durísimo partido de más de cuatro horas ante el británico Fearnley.

Selekhmeteva, número 93 del mundo, debutó con autoridad al imponerse a la japonesa Aoi Ito (373ª) por 6-2 y 6-4 en una hora y 22 minutos. La española, nacida en Kamenka (Rusia) en 2003, solo cedió una vez su servicio y cerró el encuentro sin grandes complicaciones.

En segunda ronda se enfrentará a la uzbeka Kamilla Rakhimova, número 92 del ranking mundial.

También avanzó Cristina Bucsa, que tuvo que remontar ante la checa Sara Bejlek, trigésima cabeza de serie, para imponerse por 7-5, 4-6 y 6-1 en dos horas y siete minutos.

La española llegó a tener el partido muy encarrilado en el segundo set, cuando dominaba por 4-3 con un 'break' de ventaja, pero cedió dos turnos de saque consecutivos y tuvo que recurrir a la tercera manga. Allí Bucsa volvió a mostrar su mejor versión y cerró el triunfo en apenas media hora.

El encuentro estuvo marcado por los errores no forzados, con 71 entre ambas jugadoras. Bucsa terminó con 25 errores y 19 golpes ganadores, mientras que Bejlek acumuló 46 errores no forzados y 23 'winners'.

Bucsa se medirá ahora a la japonesa Sakatsume, número 144 del mundo. La española alcanzó la cuarta ronda del US Open el pasado año, su mejor resultado hasta ahora en un Grand Slam.

CRUEL ADIÓS DE LANDALUCE

La nota negativa de la jornada la protagonizó Martín Landaluce, eliminado por el británico Jacob Fearnley tras un maratón de más de cuatro horas: 4-6, 6-2, 4-6, 7-5 y 6-3.

El madrileño llegó a tener el partido prácticamente en su mano, especialmente en el cuarto set, cuando disfrutaba de dos 'breaks' de ventaja. Sin embargo, no pudo cerrar el encuentro y sufrió un parcial de 1-10 que terminó cambiando por completo el desenlace.

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El partido, que comenzó el domingo y tuvo que ser suspendido por la lluvia, estuvo marcado por las constantes alternativas. Fearnley terminó imponiéndose y se enfrentará en la segunda ronda al argentino Tomás Martín Etcheverry.