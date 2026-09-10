Seis retos y una ilusión extra para Alcaraz tras el US Open

Pese a la eliminación en los cuartos de final del US Open, Carlos Alcaraz sale reforzado de su primera aventura tras la larga lesión de muñeca que le dejó sin competir en muchos de los torneos del calendario tenístico. La derrota ante Shelton deja muchas cosas positivas antes de afrontar un último tramo de temporada donde el murciano ha demostrado que está listo ya para luchar por todos los títulos que vienen.

En su calendario particular, Alcaraz tiene diseñada una hoja de ruta que cuenta con seis citas seguras y una 'bala' extra como son las finales de la Copa Davis, aunque para ello el equipo español deberá superar su eliminatoria previa contra Chile que se juega la semana próxima sin la presencia del murciano.

Carlos Alcaraz se despide del US Open tras caer ante Shelton en un partido épico / US OPEN

Paso por paso, la próxima cita que el murciano tiene en su agenda es la de la Laver Cup, que se disputará en Londres del 25 al 27 de septiembre. Será la tercera presencia consecutiva de Carlitos al frente de un equipo europeo que quiere volver a lograr el título en el regreso de la competición al O2 de la capital del Reino Unido.

Tras la cita en tierras londinenses, Alcaraz pondrá rumbo a Tokio (30 de septiembre al 6 de octubre) para disputar por segundo año el torneo ATP 500 de la capital nipona donde se hizo con el título el pasado año. Tras ello, llegará el turno del Masters 1000 de Shanghái (7 al 18 de octubre) y luego será el turno de la ya clásica exhibición del Six King Slam (21 al 24 de octubre).

De vuelta a Europa, el murciano jugará el último Masters 1000 de la temporada, el de París (2 al 8 de noviembre) antes de disputar las ATP Finals de Turin (15 al 22 de noviembre).

Carlos Alcaraz, en las ATP Finals de Turín / Antonio Calanni

Tras ello, habrá que ver si España vuelve a luchar en Bolonia por conseguir una nueva Ensaladera (24 al 29 de noviembre) en lo que es junto al título de Maestro los grandes retos que le quedan por conquistar a un Alcaraz que afronta con ambición un último tramo de temporada en el que quiere redimirse de los muchos meses en los que ha tenido que estar lejos de las pistas por su lesión.

Antes de cerrar el año, ya en pretemporada, Alcaraz tiene agendada una exhibición con Joao Fonseca en Sao Paulo el 12 de diciembre.