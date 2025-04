El secreto de Rune para ganar a Alcaraz: "Copié a Djokovic..."

Contra todo pronóstico, Holger Rune se alzó como campeón en Barcelona, derrotando a Carlos Alcaraz en la gran final. El danés fue capaz de aguantar el ritmo del tenista local y demostró el gran nivel que es capaz de lucir en las grandes citas. Posteriormente al partido, desveló un 'secreto' que pudo ayudarle a ganar el partido.

Alcaraz se plantaba en la final de Barcelona sin haber concedido ni un solo set en el torneo. El murciano, con el cambio de superficie, no había perdido todavía en tierra batida esta temporada, después de ser campeón en el Masters 1000 de Montecarlo. A priori, a Rune se le presentaba un partido prácticamente imposible de ganar.

El público local, el momento de forma de Carlos, el estado físico de un Rune que se había retirado en Montecarlo... todo decantaba la balanza hacia un mismo lado. Sin embargo, el danés preparó el partido con una táctica muy especial, aferrándose también al buen nivel que estaba exhibiendo durante la semana.

Holger Rune, cumpliendo con la tradición del campeón a la piscina / Joan Monfort

"No es nada sencillo plantear un partido contra él porque es capaz de asumir la iniciativa y dominar con todos sus golpes. Salir a la defensiva no es una opción, pero encontré la manera de hacer que no jugara cómodo. Lo he conseguido tras analizar al detalle las fortalezas y debilidades tanto suyas como mías. Cuando estábamos preparando el encuentro, pensé cómo jugaría Djokovic este encuentro y copié su manera de competir contra él en la final olímpica", desveló.

Aunque hayan pasado muchos meses desde la cita olímpica por el oro entre Djokovic y Alcaraz, ese partido había sido el último que había perdido el español en tierra batida. En esa superficie, los números de 'Charly' son temibles, por lo que pocos ejemplos podía coger Rune de tenistas que le hubieran ganado en arcilla.

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, en la lucha por el oro en París 2024 / EFE

En aquel partido en París, Djokovic fue capaz de neutralizar una buena versión de Alcaraz y ser más efectivo en los puntos importantes. Cabe recordar que aquel partido se decidió en dos tie-breaks, por lo que la igualdad entre ambos tenistas fue máxima y el ganador se decidió por pequeños detalles.

Un planteamiento a lo Djokovic

"Me dije a mí mismo que debía encontrar un ritmo de bola en el que no cometiera casi errores y le obligara a él a asumir muchos riesgos para poder ganar cada punto. Supe desde el inicio que tenía que ser fiel a ese planteamiento táctico y, a mediados del primer set, encontré ese ritmo medio en mis golpes que tanto me ha ayudado. Haber mantenido la calma en momentos importantes también ha sido clave", planteó Rune antes del duelo.

Centrándose en no cometer errores y manteniendo la calma en los puntos importantes logró desquiciar a un Alcaraz que también sufrió molestias físicas durante el partido e incluso tuvo que ser atendido. Sea como sea, Rune se fijó en Djokovic y le salió bien. Y no parece un mal tenista en quien fijarse.