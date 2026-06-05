El 'secreto' de Flavio Cobolli para estar en semifinales de Roland Garros: "Uso la misma ducha que Rafa Nadal"

Flavio Cobolli es uno de los candidatos a ganar el torneo de Roland Garros. Si se lo hubieran dicho hace unas semanas, no se lo hubiera creído, pero la locura que ha reinado en París lo ha situado muy cerca de la final y por primera vez en el 'top 10' del ranking de la ATP. El italiano reveló una de las supersticiones que está llevando a cabo durante esta última semana y media.

"Tengo unas pocas, pero no estoy loco. Esta semana estoy un poco más loco que la otra. Voy al mismo restaurante, el mismo menú, la misma ducha. De hecho, creo que dije en la primera entrevista que uso la misma ducha que Rafa Nadal", comentó en rueda de prensa. Cabe recordar que Rafa Nadal es la mayor leyenda de Roland Garros, con 14 títulos en suelo parisino. Un dato que será casi imposible de batir.

"Tenía un recuerdo de esa ducha en la que intenté ir a buscarlo, y él me llamó, y tuve que darme prisa porque me estaba esperando. Me dijo que era su ducha desde hacía 14 años (sonriendo), así que creo que lo mejor que he hecho es ducharme (risas)", dijo Cobolli, que ha repetido este ritual del extenista balear y, de momento, está obteniendo buenos resultados.

Flavio luchará este viernes por un puesto en la gran final de Roland Garros. Antes deberá vencer a su compatriota, Matteo Arnaldi, que también está viviendo una temporada de ensueño. "Sin duda será otro derbi, pero creo que debemos alegrarnos por el tenis italiano. Otros italianos, además de Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, estarán en la final esta semana, así que debemos estar contentos y debemos disfrutar del partido", reconoció.

Flavio Cobolli, uno de los semifinalistas de Roland Garros / MOHAMMED BADRA

Y no es para menos. Como comenta el propio Cobolli, Italia se ha presentado en la segunda semana de Roland Garros sin sus dos tenistas más importantes, como son Jannik Sinner y Lorenzo Musetti. Sin embargo, en cuartos de final tuvieron la mayor representación de un país, con un total de tres jugadores locales: Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi y Matteo Berrettini.

En la otra semifinal, Alexander Zverev y Jakub Mensik buscarán otro sitio en el partido del domingo. El alemán tiene una oportunidad única para levantar el primer Grand Slam de su carrera, un objetivo que lleva persiguiendo durante años. Sin duda, esta edición de Roland Garros no está dejando indiferente a nadie y será recordada durante mucho tiempo por sus constantes giros de guion.