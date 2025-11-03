Sara Sorribes vuelve a las pistas tras superar un bache de salud mental

La tenista castellonense Sara Sorribes ha anunciado su regreso a las pistas el próximo 17 de noviembre tras una pausa de varios meses en los que ha priorizado su salud mental. "Parar ha sido de las mejores decisiones de mi vida", ha comentado la medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París, en la modalidad de dobles.

Después de varios meses de reflexión y crecimiento personal, Sorribes afronta con ilusión su regreso a la competición. Antes de volver a las pistas, ha compartido sus sensaciones en una entrevista con Nara Seguros, su patrocinador oficial.

"Han sido meses muy especiales. Por primera vez en mucho tiempo he podido parar, respirar, y vivir la vida sin la presión constante de competir. He hecho cosas que siempre había querido hacer y nunca encontraba el momento: aprender a tocar el piano, practicar yoga, pasar mucho tiempo con mi familia… Creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida", asegura.

Sorribes decidió parar porque llevaba tiempo "sintiendo que algo no estaba bien, que mi cabeza necesitaba un descanso. Venía sufriendo desde hace muchos meses dentro de una pista de tenis y tomar la decisión no fue fácil. Como deportista, tienes la sensación de que estás fallando, de que no deberías parar. Pero entendí que cuidar de mí era lo más importante. Estoy muy orgullosa de haberlo hecho.

"En esta etapa he aprendido el valor de hablar, de pedir ayuda y de no esconder lo que te pasa. Durante mucho tiempo intentas seguir adelante sin mostrar debilidad, pero cuando te atreves a compartirlo, cuando lo dices en voz alta, algo cambia. Te sientes escuchada, comprendida, y eso ya es un paso enorme. También he aprendido a ser más amable conmigo misma, a no exigirme tanto y a aceptar que hay momentos", explica Sorribes.

Con confianza y fuerza mental

La tenista española decidió volver a las pistas el pasado mes de septiembre, cuando comenzó a probar otras actividades alejadas de la tensión de competir.

"Empecé a salir más, a moverme sin la presión de competir, a correr por la montaña, ir al gimnasio, jugar al pádel… Volví a disfrutar del deporte sin exigencias, simplemente por placer. Físicamente me sentía bien, y eso me dio confianza y mucha fuerza mental. Sentí que quería volver, pero de otro modo, con otra mirada. Creo que ha llegado en el momento perfecto; si hubiera esperado más, quizás me habría costado reencontrar ese impulso".

Sorribes afronta la nueva etapa "con calma, con ilusión y con muchas ganas".

"Me he dado cuenta de que me queda tiempo para seguir creciendo, para disfrutar y para volver a intentarlo. Este proceso me ha hecho más fuerte, pero también más humana. Tenía miedo de volver a entrar en la pista, pero cuando lo hice sentí una mezcla de nervios, respeto y felicidad. Fue precioso y me recordó por qué amo este deporte", ha puesto de relieve.