Sara Sorribes: “Lo que más valoro es ver cada día que puedo superarme"

Tras su victoria en Cleveland, Sara se consolida en el “ranking” de la WTA como la número uno del tenis femenino español a sus 26 años

La tenista valenciana Sara Sorribes ya es la número uno del tenis femenino español. La victoria de Cleveland le permitió ascender de la posición 95 a la 55 del ranking mundial y hoy en día se sitúa en la posición 51, por delante de Paula Badosa, Rebeka Masarova y Cristina Bucșa.

Tras media temporada retirada por su lesión, Sorribes ha conseguido demostrar su mejor nivel enfrentándose a las principales jugadoras del mundo en los torneos de Cleveland y en el US Open. “Estoy muy contenta de volver a las pistas. Después de mi lesión no sabía cómo sería volver y, sin embargo, ahora me encuentro más fuerte que nunca para afrontar todos los retos que vengan esta temporada”.

¿Cómo ha sido volver tras estar un tiempo lesionada?

“Tenía muchas ganas de volver a jugar. Al final el tenis es mi día a día y necesitaba volver a mi rutina y a darlo todo. La lesión me ha enseñado muchísimas cosas tanto a nivel físico como mental. Tengo también mucha suerte de haber contado con el apoyo de mis entrenadores que me han ayudado a volver a estar en formar física y mentalmente”.

¿Cómo fue conseguir el segundo título de tu carrera gracias a la victoria en Cleveland?

“La verdad es que hacía mucho tiempo que no jugaba en pista rápida y no sabía muy bien cómo sería volver. Aunque cada partido exigía un esfuerzo diferente, para mí fue una semana muy bonita. Todas las jugadoras a las que gané estaban entre el top 50 y la final estuvo muy reñida. Alexandrova es una rival muy fuerte y conseguir este título ha sido algo muy positivo para mí y estoy muy contenta”.

¿Qué supone ser la número uno del tenis femenino español?

“Aunque siempre es bonito ser la número uno de tu país, para mí, al final no deja de ser un número. Lo que más valoro es ver que cada día puedo superarme y soy capaz de reducir distancias con las mejoras jugadoras del mundo. Me encanta sentir que cada día crezco un poquito más y que puedo llegar mucho más lejos de lo que pensaba”.

¿Qué objetivos tienes de cara al final de temporada?

En noviembre tendrá lugar la Copa Billie Jean King. También estoy preparándome para la gira asiática, con la que terminaremos la temporada. Me siento preparada para enfrentar ambos retos y trataré de dar el máximo de mí misma, aunque sin olvidarme de disfrutar. Creo que realmente ahí está la clave, en no olvidarte de disfrutar del camino y del proceso.