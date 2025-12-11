Sanción histórica a Quentin Folliot hasta 2044 por amaño de partidos

El tenista francés Quentin Folliot, de 26 años, ha sido suspendido hasta 2044 por su vinculación con una red de amaño de partidos, según informó este jueves la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

La suspensión para el jugador, que llegó a ser 488 del ránking ATP en 2022, implica que "tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tenis Australia, Federación Francesa de Tenis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional". La sanción es por 20 años, que empezaron a contar el 17 de mayo de 2024, por lo que concluirá en 2044.

El parisino, además, fue multado con 70.000 dólares y debe reembolsar ganancias por valor de más de 44.000, tras haber cometido 27 violaciones del Programa de Anticorrupción en el Tenis (TACP, por sus siglas en inglés).

Folliot fue hallado culpable de ser figura central de una red de jugadores implicados en el amaño de partidos y se convierte en el sexto tenista sancionado por esta investigación, después de Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet y Enzo Rimoli.

Entre los cargos, se encontraban tramar resultados de partidos, recibir dinero por no jugar al máximo nivel, ofrecer dinero a otros jugadores para amañar partidos, proveer de información y destruir evidencias.

Pese a que la mayoría de acusaciones fueron retiradas, a Folliot se le encontró "vector de una red criminal" con el agravante de obstruir la investigación de la ITIA.