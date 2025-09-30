El samurái Alcaraz conquista la octava corona del año

Tokio es desde ya nuevo territorio conquistado por Carlos Alcaraz. El tenista español se alzó con el título en la capital nipona tras superar a Taylor Fritz (6-4 y 6-4) en una final en la que volvió a demostrar su gran estado de forma y una superioridad total en el juego.

Poco pudo hacer el americano para intentar evitar el 24º título de la carrera de Carlitos y el octavo de una temporada de ensueño, en la que se asegura casi por completo cerrar el año como número uno después de defender los 500 puntos que consiguió el pasado año en Pekín.

Alcaraz es ya el tenista nacido a partir del 1990 con más títulos empatando con Alexander Zverev. Otro récord más en su afán por romper todos los récords de precocidad de la historia. Su momento actual es casi inmejorable, con nueve finales consecutivas y siete títulos en ellas. Desde su título en Montecarlo el pasado mes de abril, la exhibición de juego y poderío del murciano está siendo total y absoluta, dominando el tenis mundial con autoridad.

67 triunfos son ya este 2025, cerca de igualar los 73 de Sinner el pasado año y las marcas de Djokovic (82), Nadal (68) y Murray (78) como las mejores desde 2015.

LANZADO DESDE EL PRINCIPIO

Conocedor de lo sucedido hace apenas unos días en la Laver, Alcaraz salió decidido a atacar una y otra vez el servicio de Fritz. El americano basa buena parte de su juego en el saque y la primera derecha, algo que trató de contrarrestar el murciano con restos profundos y agresivos. Tardó un par de juegos en encontrar la fluidez y tras los primeros intentos en busca de la rotura pudo romper el ritmo del partido en el octavo juego.

Sin dudas en todo el partido al servicio, salvó con contundencia la única opción de la que dispuso Fritz y cerró el set dejando el partido muy cuesta arriba para el tenista americano, que además se dolió de su pierna izquierda en el descanso.

Sin piedad alguna, Alcaraz atizó el siguiente golpe acto seguido, rompiendo nuevamente en el primer juego del segundo set.

CONQUISTANDO TOKIO

Del break al título en un abrir y cerrar de ojos. Solo un último arrebato de rebeldía de Fritz recuperando uno de los dos breaks del segundo set hizo alargar el final, que sin más problemas consiguió sellar el murciano con tres dejadas marca de la casa dejando sin respuesta ya un Fritz agotado.

Brazos al aire y sonrisa de oreja a oreja para dejar su sello de campeón en un nuevo territorio. Tokio luce desde ya en las glamurosas vitrinas de El Palmar.

Shanghái, París y Turín las últimas citas para poner el broche final a este 2025. La gran cuenta pendiente de mejorar el tramo final de año, parece más que solventada.