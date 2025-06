Samuel López: "Alcaraz va a estar preparado"

Después de la victoria épica en Roland Garros y unas pequeñas vacaciones en Ibiza, Carlos Alcaraz regresa a la pista en el torneo de Queen's, una cita clave que le servirá de preparación para Wimbledon. Hoy, Alcaraz debutará ante su primer rival, Alejandro Davidovich.

El tenista del Palmar ha tenido un tiempo de preparación muy ajustado para adaptarse a un nuevo terreno de juego, ya que la transición de tierra batida de Roland Garros a la hierba de Queen's y Wimbledon requiere un tiempo de entrenamiento. Motivo por el cual, muchos tenistas utilizan Queen's para valorar sensaciones de cara a "The All England Club". "Hemos venido con poco tiempo, pero con ganas e ilusión. A él le gusta jugar mucho en esta superficie, en hierba, y con la energía positiva de un año más de venir victorioso de Roland Garros", dijo Samuel López, entrenador de Carlos Alcaraz. "Ganar (en París) da un plus. Hay poco tiempo para preparar esto, pero nos lo tomamos como una adaptación a la hierba. "Cuantos más partidos ganemos aquí, mejor", comentaba López.

El entrenador de Carlos Alcaraz, aseguraba que su pupilo está preparado para la gira de hierba que comienza para él esta tarde contra su amigo, el tenista malagueño, Alejandro Davidovich. El técnico habló sobre la adaptación que ha tenido que hacer estos días para cambiar de superficie, de la tierra batida, en la que ganó los títulos de Montecarlo, Roma y Roland Garros, a la hierba, donde defenderá la corona en Wimbledon.

El tenista murciano ya sabe lo que es tanto ganar como perder en esta competición. Alcaraz se hizo con la victoria en 2023, pero el año pasado cayó en la segunda ronda, ante Jack Draper. "Hemos tenido las dos versiones. El primer año un poco sorprendente, salvando una bola de partido en el primer encuentro y luego ganando el torneo, y luego Wimbledon fue de maravilla, y el año pasado se perdió en segunda, pero se tiene después la semana de en medio en la que se perfilan y se adaptan cosas y otra vez Wimbledon fue fenomenal", destacó el entrenador.

Davidovich, su rival en primera ronda, no ha alcanzado victorias sobre hierba desde 2023, aunque en Wimbledon de ese mismo año consiguió llegar a la tercera ronda, mostrando que puede jugar bien en esta superficie. Está claro que nada está decidido, por mucho que Alcaraz se presente como uno de los grandes favoritos.

El equipo técnico sabe lo que quiere Carlitos. "El objetivo para un jugador como él es que vienes a los torneos a ganar, pero siendo consciente de que lo importante es seguir preparándose y aceptando que no va a ser fácil, después de una gira tan larga de tierra y ahora cambio de superficie y que las sensaciones son distintas y difíciles de coger", agregó el entrenador, que ya había acompañado a Alcaraz en las últimas giras de hierba y que desde principios de año se ha incorporado de forma permanente a su equipo. Solo quedará ver hoy cómo ambos se desenvuelven en el terreno.