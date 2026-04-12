Samu López, entrenador de Alcaraz, no descarta la vuelta de Ferrero: "Podría pasar y no sería descabellado"

Antes del inicio del Masters 1000 de Montecarlo, Carlos Alcaraz y su equipo ultiman en Murcia la preparación de la gira de tierra. Allí también está Samu López, su entrenador, que concedió una entrevista a 'Eurosport' en la que repasó varios asuntos de actualidad, entre ellos la salida de Juan Carlos Ferrero y el calendario que afrontará su pupilo en los próximos meses sobre arcilla.

Una de las respuestas que más llamó la atención fue la referida a Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos y compañero de Samu durante la pasada temporada. Ferrero ha explicado en varias ocasiones por qué dejó de ser técnico del murciano y cómo vivió cada etapa del proceso. Una forma de expresarse que, al parecer, no ha incomodado al entorno de Charly.

"La relación es buena y no sé lo que podrá pasar en un futuro, pero no es una cosa descabellada ni mucho menos. Es una cosa que está ahí y que a lo mejor, dentro de un tiempo, por qué no. No es una cosa descabellada. Después de estar siete u ocho años con Carlos, hay un cariño y una relación que siempre van a estar ahí. Podría ser el caso", confirmó Samu López.

Cabe recordar que Ferrero reconoció que le dolía un poco ver a Samu como entrenador de Alcaraz tras su marcha. "Yo animé a Samuel que estuviera con Carlos, pero al mismo tiempo ver ahí una persona de mi confianza duele un poquito. Lo estoy llevando cada vez mejor". Sin duda, el actual entrenador de Carlos está desempeñando una gran labor esta temporada.

Samu aprovechó también para explicar cómo estaba Alcaraz tras la derrota en Miami y su 'explosión' en pista. "Internamente, sabíamos cómo llegábamos a Miami, la situación cómo estaba, y tiene que tratar de controlar esos impulsos que él tiene, que siempre los ha tenido, pero cada vez menos. Tiene que controlarlos, sobre todo para el contrario. No demostrar esas debilidades en algunos momentos. Pero más allá de eso, es una forma de expresarse y quitar las tensiones. Pero no hay que darle más importancia".

Alcaraz con Ferrero y Samu / ATP

El próximo torneo del número uno será Montecarlo, donde deberá defender el título y hacer un mejor papel que Jannik Sinner si quiere seguir en lo más alto de la clasificación.

Tras su paso por Mónaco, llegará la gira por España, que espera con muchas ganas y le hará visitar las ciudades de Barcelona y Madrid. Su entrenador reconoció que afronta estos torneos con una "motivación especial".