Samu López, entrenador de Alcaraz: "Carlos tiene que intentar controlar sus impulsos"

Con la preparación de la gira de tierra batida ya en marcha, Samu López, el entrenador principal de Carlos Alcaraz, pasó revista en Eurosport del momento de su pupilo y del balance del primer trimestre del curso, que pese a quedar algo manchado por las última derrota en Miami, no hay que esconder su excepcionalidad con el título en Australia.

Sobre ello habló Samu López, que asumió que las derrotas forman parte del tenis y que hay que normalizarlas como tal. "Ha sido un primer trimestre muy bueno. Carlos ha rendido lo mejor que ha podido. No siempre se puede estar al 100% pero ha estado siempre al máximo que ha podido" confesó, sin esconder que "hubiera firmado los resultados a inicios de año. Yo y muchos".

Pese a ello, Samu reconoció que la derrota en el último partido debe hacer reflexionar al tenista murciano, no por la derrota en si, sino por sus quejas durante el partido al no estar sabiendo encontrar su versión deseada. Entre ellas, su ya famosa frase de "me quiero ir a casa", algo que Samu tiene claro que hay que tener más cuidado.

"No hay que normalizarlo, pero no es nada sorprendente. Tiene que entender que estos comentarios tienen mucha trascendencia fuera del equipo sobre todo. Intermanete no porque todos sabemos lo que hay y la situación en cada momento, pero tiene que tratar de controlar esos impulsos que cada vez son menos" reconoció.

EL CALENDARIO DE TIERRA

Tras la derrota en Miami, Samu explicó que el calendario inicial en tierra batida será al completo, aunque el objetivo es llegar al 100% a Roland Garros y con ello se irá valorando semana a semana.

Albert Briva

“Montecarlo, si las cosas hubieran ido mejor en Miami, probablemente lo habríamos omitido. Pero en este caso, Montecarlo será más bien un torneo de preparación" asumió.

"La idea es intentar gestionarlo y llegar a Roland Garros en las mejores condiciones posibles, al 100%. Ya veremos qué pasa por el camino”

EL NÚMERO UNO

También habló sobre la posibilidad de perder de nuevo el número uno después del buen hacer de Jannik Sinner que ha conquistado el Sunhing Double. "Creo que entiende que puede pasar y que no es un drama" explicó.

Sinner con el título de Miami / Europa Press

“Ya le ha pasado antes. Al final, ser el número 1, el número 4… lo que importa es que veas que estás evolucionando, que estás listo para los grandes momentos y que puedes seguir sumando títulos" comentó para zanjar el asunto.