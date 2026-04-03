Samu López confirma el mayor reto de Alcaraz: "La idea es jugarlo todo"

La llegada del buen tiempo coincide con el inicio de la gira de tierra batida. Unos meses en los que Alcaraz suele desplegar su mejor tenis, aunque su desempeño en la pista dura ha sido espectacular. El español es el máximo favorito para ganar todos los títulos sobre arcilla y deberá rozar la perfección si quiere igualar lo conseguido el año pasado. Si le respetan las lesiones.

Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma son las paradas previas al máximo reto de la tierra batida: Roland Garros. Alcaraz jamás ha jugado los cuatro torneos el mismo año, debido a la exigencia del calendario y alguna lesión que se ha presentado por el camino. Aun así, el plan para 2026 es distinto, tal como confirmó Samu López en una entrevista para 'Eurosport'.

"Vamos con la mentalidad de jugarlo todo. A nivel físico no son tan intensos como cuando jugaba Rafa (Nadal), que se jugaba cada día. A nivel mental pueden ser que sean incluso más porque no terminas de desconectar durante los diez días de competición. En Barcelona, Carlos siempre tiene una motivación especial para ir allí y el año pasado no pudo ir a Madrid, pero claro, tiene también una motivación especial", confirmó.

"Luego tiene Roma, que el año pasado lo ganó. La idea es tratar de aguantarlo y llegar lo mejor posible a Roland Garros, al 100%. Ya veremos en el camino qué pasa", finalizó el técnico alicantino. Por tanto, Alcaraz intentará una hazaña que ni siquiera pudo conseguir el mejor jugador de tierra batida de la historia, Rafa Nadal: lograr el 'Clay Slam'.

Carlos Alcaraz, en Barcelona en 2025 / EFE

El español iniciará su objetivo en Montecarlo, el primer Masters 1000 sobre la tierra batida. No queda mucho para que empiece, ya que se disputará en una sola semana (entre el 6 y el 12 de abril). El murciano defenderá el título del año pasado, aunque esta temporada tendrá un obstáculo más duro en el cuadro, como es Jannik Sinner.

¿Adiós al número uno?

De hecho, si el italiano es capaz de levantar el título en Mónaco, le arrebataría el número uno al tenista murciano. Máxima presión desde el comienzo. Y es que Sinner no jugó el año pasado este torneo, ya que todavía estaba sancionado por la polémica del dopaje. Un dato curioso es que el número dos del mundo jamás ha alzado un título de importancia sobre tierra batida.

En definitiva, el público español puede estar tranquilo: la idea de Alcaraz es jugar tanto Barcelona como Madrid. Si el desempeño en Montecarlo es bueno y Charly se encuentra bien físicamente, algo que debería suceder después de dos semanas de descanso, el murciano afrontará la gira española con la máxima ilusión. Y es ahí donde podrá sumar puntos que no obtuvo en el pasado curso.