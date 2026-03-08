Sam Querrey, exjugador de tenis: "La diferencia entre Alcaraz y Sinner y los demás es mucho mayor que la de Federer, Nadal y Djokovic"

El dominio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en los últimos dos años ha llevado a las comparaciones con el 'Big Three'. Ni se recuerda la última vez en la que un tenista distinto al italiano o al español levantó un trofeo por el que lucharon las dos bestias. Se van repartiendo el pastel. El exjugador Sam Querrey profundizó sobre el asunto y apostó por el clásico símil.

"El delta que hay entre Alcaraz y Sinner y los demás es mucho mayor que el que había entre Federer, Nadal, Djokovic y los demás. La brecha que estos dos tipos han creado es la mayor brecha que hemos visto nunca en la historia de este deporte", aseguró Sam Querrey, junto al legendario Brad Gilbert. Ni siquiera Djokovic es capaz de hacerles frente, teniendo en cuenta que su físico no es el de antes.

"Sí, siento que la distancia es bastante grande. Tenemos al uno y al dos, luego está el tres, y luego hay una distancia muy grande entre el cuatro y el diez y los tres anteriores. En el tenis masculino, esa distancia es bastante más amplia, pero se la han ganado. Se la han ganado tras hacerles todo lo que les han hecho al resto. Estamos esperando a que aparezca esa tercera persona, pero por desgracia, esa persona sigue siendo un Djokovic de 38 años. Todavía es, claramente, el mejor de los demás", reconoció.

Jugadores de la generación siguiente a la de Djokovic, como Stefanos Tsitsipas o Alexander Zverev, eran los elegidos para coger el testigo del 'Big Three', pero no han sido capaces ni siquiera de ganar un solo Grand Slam. "Creo que mucha gente pensó que todo bien, que habría una ventana de oportunidades de cuatro o cinco años en la que Tsitsipas, Zverev y todos estos tipos podrían apuntarse un puñado de Grand Slams", dijo.

Actualmente se está disputando el torneo de Indian Wells, y vuelve a parecer difícil que el ganador no sea Alcaraz o Sinner. "Nos sorprendió a todos que, casi de la nada, estos dos chicos de 20 años empezasen a dominar el circuito así", finalizó Querrey, que espera impaciente a que un tercer integrante se una a este selecto grupo.

Datos que demuestran el dominio de Sinner y Alcaraz

Por poner dos ejemplos, Alcaraz encadena una racha de 31 victorias consecutivas en pista dura 'outdoor', unas condiciones que le van de maravilla, pero en las que a priori no es tan superior a los demás como en tierra. Visto lo visto, debe ponerse en duda esta afirmación. Y es que el español no pierde en este tipo de superficie desde el Masters 1000 de Miami de 2025. Casi un año.

El otro caso es el de Jannik Sinner, que jamás ha perdido un partido contra un rival fuera del top-50 desde que se encuentra en la élite del circuito. El dominio de ambos es indiscutible y parece todavía mayor al del 'Big Three' en su momento. Antes, jugadores como Juan Martín del Potro o Andy Murray eran capaces de poner en serios apuros o conseguir victorias de mérito ante los mejores.