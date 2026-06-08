La salud de Sinner, bajo examen tras su sorprendente derrota en París

Jannik Sinner volvió a ser noticia tras su sorprendente eliminación en Roland Garros. El número uno del mundo acudió este lunes al Hospital San Raffaele de Milán para someterse a una serie de pruebas médicas destinadas a esclarecer los problemas físicos que evidenció durante el Grand Slam francés.

Según informaron varios medios italianos, el tenista realizó estos controles después de disfrutar de unos días de descanso en Cerdeña. Las revisiones forman parte del seguimiento médico que decidió llevar a cabo tras las molestias que condicionaron su rendimiento en París.

Sinner KO en París / MOHAMMED BADRA

La preocupación surgió especialmente después de su inesperada derrota ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo. El italiano dominaba claramente el encuentro, con ventaja de 6-3, 6-2 y 5-1, cuando comenzó a mostrar evidentes signos de agotamiento físico que terminaron por cambiar completamente el rumbo del partido.

La remontada del argentino sacudió al circuito, ya que Sinner llegaba a Roland Garros como el gran favorito al título. El torneo representaba además una oportunidad inmejorable para conquistar el único Grand Slam que todavía falta en su palmarés.

Las señales de alerta, sin embargo, no aparecieron por primera vez en París. Durante el Masters 1000 de Roma, que terminó conquistando ante su público, el italiano ya había mostrado algunos episodios de malestar físico, aunque consiguió sobreponerse para levantar el trofeo.

Jannik Sinner, durante el partido ante Juanma Cerúndolo en Roland Garros / Europa Press/Contacto/Matthieu M

Tras la eliminación en Roland Garros, el número uno mundial ya se había sometido a una primera revisión médica en un centro especializado de Turín. Los estudios realizados ahora en Milán buscan ofrecer un diagnóstico más completo y determinar si existe alguna causa que explique el bajón sufrido en uno de los momentos más importantes de la temporada.

Por el momento, no han trascendido resultados oficiales ni se ha informado de ninguna lesión específica. Tampoco existe, de momento, preocupación sobre su participación en Wimbledon, donde defenderá el título conquistado la pasada temporada.

De hecho, el propio Sinner ya ha confirmado que no disputará torneos preparatorios sobre hierba antes del Grand Slam londinense. Su plan pasa por regresar a los entrenamientos esta misma semana y centrar toda su preparación en llegar en las mejores condiciones posibles a Londres.

El gran objetivo será defender la corona de Wimbledon y despejar definitivamente las dudas físicas que aparecieron tras una de las derrotas más sorprendentes de su carrera reciente.