Saltan chispas entre Auger-Aliassime y Davidovich en Wimbledon: "Me parece una vergüenza"

El partido entre Felix Auger-Aliassime y Alejandro Davidovich tuvo de todo. El malagueño cayó en los octavos de final de Wimbledon en un partido épico que se decidió en el quinto set. Aunque el canadiense fuera el que se saliera con la victoria, no se olvidó de un episodio que ocurrió en el cuarto set. Cuando se saludó en la red con el español, también le recriminó la actitud que había tenido hacía una hora.

Davidovich logró remontar un cuarto set imposible. Break abajo, e incluso salvando dos bolas de partido, pasó la presión al otro lado de la pista. Auger-Aliassime sacaba para ganar el partido. Hasta ese momento, y llevaban varias horas de encuentro, el malagueño no había sido capaz de romperle el saque ni una sola vez. Ni él ni ningún rival anterior al canadiense en este torneo.

Fue entonces cuando, después de un intercambio largo, Davidovich fue capaz de hacer un passing que le daba dos bolas de break. En ese esfuerzo, se hizo daño en el pie derecho y se lanzó al suelo, retorciéndose de dolor. La juez de silla permitió que el tiempo médico para el español, que fue tratado con el 15-40 en el marcador. El encuentro se detuvo durante unos minutos.

Al regresar, Felix Auger-Aliassime tenía toda la presión para defender las dos bolas de rotura. Tanta que directamente cometió una doble falta, sea por nervios o porque se había quedado algo frío, y dio vida a un Davidovich que ya estaba pensando en el avión de vuelta. Ese set acabaría ganándolo el español en el tie-break, recuperándose de la dolencia que había sufrido unos juegos atrás.

El esfuerzo del cuarto set le pasó demasiada factura a Davidovich, que apenas pudo competir en el quinto y definitivo. Al menos se libró de recibir un doloroso 'rosco' final y sucumbió por 6-1. Auger-Aliassime celebró con rabia la victoria y no quiso olvidarse de lo sucedido en el cuarto set. Parecía enfadado con el español, ya que creía que había fingido la lesión para cortar el ritmo de partido.

Felix Auger-Aliassime, celebrando la victoria / TOLGA AKMEN

"Bueno, no quiero entrar en las conversaciones que hubo entre él y yo. Si quiere venir aquí y hablar de ello, puede hacerlo. Pero él ya sabe cuál es mi opinión. Estas son cosas en las que, a veces, tengo diferencias con otras personas del circuito. Ellos saben lo que pienso, y eso es lo más importante", explicó el canadiense después en rueda de prensa.

"Me parece una vergüenza de regla"

El canadiense defendió que la norma tiene que cambiar. "Me parece muy sencillo: si te lesionas de verdad, o tienes cualquier problema físico, mientras se está disputando el juego de tu rival, en mitad del juego, con el rival al saque y el reloj de servicio en marcha, deberías perder automáticamente todos los puntos hasta que puedas pedir la asistencia del fisioterapeuta. Si el fisioterapeuta consigue que te recuperes, entonces juegas tu siguiente juego al servicio. Y si la lesión es grave, obviamente te retiras. No conozco otro deporte en el que se permita algo así. Me parece una vergüenza de regla" zanjó.

Sin embargo, Auger-Aliassime acusó a Davidovich en la pista de haberse beneficiado de esa regla. Lo que está claro es que al español no le beneficiaba en absoluto parar el partido en aquel momento, cuando tenía dos bolas de break a favor y estaba en buena dinámica. Un comportamiento inesperado por parte del canadiense, que es bien conocido por ser un tipo calmado y que evita los encontronazos.