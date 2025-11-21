Así es el salón más viral del tenis español: mantel de hule, trofeos épicos y cero postureo de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ha sorprendido a todos con su 'story' viendo la eliminatoria de la Copa Davis de España y es que alguien con millones de euros ganados en la pista y contratos publicitarios de vértido parece que tendría que vivir en un salón con sofás inmensos y paredes de mármol... pero tiene algo mucho mejor: un mantel de hule de los de toda la vida, una mesa que podría estar perfectamente en la casa del pueblo, y una estantería que mezcla fotos familiares, trofeos legendarios y decoración nivel “lo compré porque me gustaba”. El resultado: un retrato doméstico que ha enamorado a millones.

La escena es sencilla: partido de Copa Davis en la tele, zapatillas en alto y un comedor que podría ser el de cualquiera que esté leyendo esto… salvo por un pequeño detalle.

Donde tú tienes un jarrón del chino o una figurita que te regaló tu tía, él tiene, así como quien no quiere la cosa, sus mejores trofeos (uno de Wimbledon y el del US Open, que no es poco), colocados con un cariño de “aquí los dejo, que quedan monos”. Nada de vitrinas rodeadas de luces led, fotos, copas y una estantería que a duras penas es capaz de albergar tanto título.

El comedor, al completo / X

El mantel se ha llevado buena parte del protagonismo. Pero la estantería tampoco se ha quedado corta: trofeos brillando entre recuerdos familiares, alguna pieza decorativa que parece tener su propia historia… y ese toque hogareño que recuerda a cualquier comedor de cualquier ciudad.