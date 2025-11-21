TENIS
Así es el salón más viral del tenis español: mantel de hule, trofeos épicos y cero postureo de Carlos Alcaraz
El salón que este jueves ha revolucionado las redes no tiene ni mármol italiano, ni lámparas imposibles, ni un sofá que cueste lo mismo que un coche
SPORT.es
Carlos Alcaraz ha sorprendido a todos con su 'story' viendo la eliminatoria de la Copa Davis de España y es que alguien con millones de euros ganados en la pista y contratos publicitarios de vértido parece que tendría que vivir en un salón con sofás inmensos y paredes de mármol... pero tiene algo mucho mejor: un mantel de hule de los de toda la vida, una mesa que podría estar perfectamente en la casa del pueblo, y una estantería que mezcla fotos familiares, trofeos legendarios y decoración nivel “lo compré porque me gustaba”. El resultado: un retrato doméstico que ha enamorado a millones.
La escena es sencilla: partido de Copa Davis en la tele, zapatillas en alto y un comedor que podría ser el de cualquiera que esté leyendo esto… salvo por un pequeño detalle.
Donde tú tienes un jarrón del chino o una figurita que te regaló tu tía, él tiene, así como quien no quiere la cosa, sus mejores trofeos (uno de Wimbledon y el del US Open, que no es poco), colocados con un cariño de “aquí los dejo, que quedan monos”. Nada de vitrinas rodeadas de luces led, fotos, copas y una estantería que a duras penas es capaz de albergar tanto título.
El mantel se ha llevado buena parte del protagonismo. Pero la estantería tampoco se ha quedado corta: trofeos brillando entre recuerdos familiares, alguna pieza decorativa que parece tener su propia historia… y ese toque hogareño que recuerda a cualquier comedor de cualquier ciudad.
- ¡Un futbolista blaugrana se habría negado a jugar el Inter-Barça de la Champions pasada!
- El Barça estudia un cambio de patrocinador importante
- Chelsea - Barcelona: resultado, resumen y goles del partido de Champions League Femenina
- El Barça abre las puertas a Jerome Boateng: una leyenda repudiada en Múnich
- Juan Pablo Mitjans, hijo del arquitecto del Camp Nou: 'A mi padre no le gustaría el nuevo estadio
- Anadolu Efes - Barça, en directo: la Euroliga, en vivo
- Ni Mbappé ni Lewandowski: Borja Iglesias elige a su delantero favorito de LaLiga
- En París ya temen el regreso de Luis Enrique al Barça