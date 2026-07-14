Safin, leyenda del tenis, sobre Alcaraz y Sinner: "No creo que hubieran sido número uno ni dos en la época de Nadal y Djokovic"

El exnúmero uno del mundo y ganador de dos títulos de Grand Slam, Marat Safin, ha sido muy contundente al analizar a los mejores jugadores del ranking actual. El ruso ha puesto en duda que tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner hubieran sido capaces de dominar el circuito en la era del 'Big Three'.

"Si Sinner y Alcaraz hubieran jugado en la época de Nadal y Djokovic, o incluso a comienzos de los años 2000, no habrían sido ni el número uno ni el número dos del mundo. No creo que hubieran llegado hasta ahí", aseguró Safin durante una conversación con su hermana, Dinara Safina, publicada en YouTube.

Los 12 títulos de Grand Slam que suman entre el italiano y el español no terminan de convencer al extenista, que reconoce que probablemente habría perdido contra ellos, aunque considera que no intimidan como sí lo hacían otras grandes leyendas del circuito. "Creo que probablemente habría perdido contra ellos, pero no los veo como jugadores que den miedo", afirmó.

Muy lejos del nivel de Federer

Safin fue aún más tajante cuando le preguntaron si consideraba que Sinner y Alcaraz estuvieran al nivel de Roger Federer. "No, para nada son Federer. Es otro nivel completamente diferente. Para llegar al nivel de Federer todavía hay que crecer muchísimo", sentenció.

Pese a la dureza de sus declaraciones, el ruso quiso dejar claro que no pretendía menospreciar a ninguno de los dos. "No quiero menospreciar a nadie. Es simplemente mi manera de verlo", explicó.

Safin también reconoció que el tenis ha evolucionado desde la época del 'Big Three', aunque precisamente esa evolución le hace dudar de que las grandes figuras actuales hubieran podido conquistar tantos Grand Slams en una generación liderada por Federer, Nadal y Djokovic.

"No habrían ganado tanto en aquella época"

"Son jugadores excelentes, son tenistas extraordinarios y han ganado muchísimos títulos", señaló, antes de matizar: "No sé si habrían ganado tantos Grand Slam jugando en aquella época. No estoy seguro".

Otro factor al que apunta es la cantidad de jugadores capaces de hacer frente a Alcaraz o Sinner: "Antes había treinta o cincuenta jugadores capaces de jugar un tenis extraordinario. Ahora, como mucho, hay diez. Llegan a semifinales o finales sin perder un solo set y eso me parece hasta gracioso".

Zverev y el soñado Big Three con Alcaraz y Sinner / SPORT / Agencias

Y apunta a que la calidad del tenis ha disminuido en comparación a cuando jugaban Djokovic, Nadal o Federer. "El nivel del tenis ha bajado. No sé por qué ha ocurrido, pero el nivel ya no es el mismo".

Nadie puede hacerles frente

El ruso explica que anteriormente exsitian tenistias especializados en segun que superficie cosa que ahora no. "Antes había especialistas en hierba, especialistas en tierra batida y especialistas en pista dura. Había muchísimos jugadores capaces de competir al máximo nivel dependiendo de la superficie", recordó.

"Si miras finales de los noventa o principios de los 2000, había una cantidad increíble de jugadores muy potentes", continuó.

Es cierto que hay pocos tenistas capaz de hacer frente a Sinner o Alcaraz y que ambos dominan el circuito, no obstante eso no significa que en ningun momento haya alguien que rompa con ese duopolio y consiga hacer sufrir a los dos. Mientras tanto menos mal que queda 'Carlitos' y Sinner para todo.