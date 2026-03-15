Sabalenka se venga de Rybakina con una final épica en Indian Wells

Aryna Sabalenka conquistó este domingo por primera vez el WTA 1000 de Indian Wells después de superar en una final épica a Elena Rybakina por 3-6, 6-3 y 7-6(6) tras 2 horas y 31 minutos de batalla en el desierto californiano.

La número uno del mundo logró así romper una de sus cuentas pendientes, después de haber perdido anteriormente dos finales en este torneo. En 2023 cayó precisamente ante Rybakina, mientras que en 2025 se quedó a las puertas del título frente a Mirra Andreeva.

La final comenzó con dominio claro de la jugadora kazaja. Rybakina, que llegaba con ventaja psicológica tras haber ganado cuatro de las últimas cinco finales que había disputado contra la bielorrusa, impuso su autoridad desde el inicio. Sólida con el saque y sin conceder ninguna bola de break, rompió el servicio de Sabalenka para colocarse 4-2 y terminó llevándose el primer set por 6-3.

La situación se complicó aún más para la líder del ranking al inicio del segundo parcial, cuando una doble falta le costó un nuevo break que dejó a Rybakina con ventaja desde el primer juego.

Sin embargo, cuando parecía más cerca de escaparse el partido, llegó la reacción de Sabalenka. La bielorrusa recuperó el break en blanco y encadenó otra rotura para colocarse 4-1, cambiando por completo la dinámica del encuentro. Con un tenis mucho más agresivo, terminó adjudicándose la segunda manga por 6-3.

REMONTADA Y ÉPICA FINAL

El set decisivo fue una montaña rusa. Sabalenka logró romper el servicio de su rival y llegó a ponerse 5-4 con saque para cerrar el partido, pero Rybakina reaccionó a tiempo y devolvió el golpe con un break que llevó la final a un dramático tie-break.

En el desempate, la kazaja llegó a disponer de bola de partido, pero Sabalenka logró salvarla y terminó imponiéndose tres puntos después para cerrar uno de los partidos más intensos del torneo.

El triunfo tiene además un valor especial para la bielorrusa, que antes del partido había reconocido su frustración por las derrotas en las grandes finales frente a su rival. “Estoy muy harta de perder estas grandes finales”, confesó en la previa.

La victoria supone también un nuevo hito en su carrera. Con este título, Sabalenka alcanza los 10 torneos WTA 1000, convirtiéndose en la cuarta jugadora en lograrlo tras Serena Williams (13), Iga Swiatek (11) y Victoria Azarenka (10).

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Por su parte, Rybakina ve frenada una impresionante racha en finales. La kazaja no perdía un partido por el título desde el WTA 1000 de Miami 2024, y desde entonces había ganado cinco finales consecutivas, dos de ellas precisamente frente a Sabalenka.