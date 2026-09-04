Sabalenka se ve obligada a parar su partido por culpa de un espectador fumando marihuana: "Es demasiado fuerte"

Aryna Sabalenka ya está en octavos de final del US Open después de superar con comodidad un día más a la a la uzbeka Kamilla Rakhimova por 6-3 y 6-4 en una hora y 28 minutos. La número uno mundial sigue lanzada a por su tercera corona consecutiva en Nueva York y ante Rakhimova demostró un día más que sus dudas antes de la llegada al torneo han quedado dilapidadas.

Pero más allá de la victoria, la bielorrusa dejó también la imagen de la jornada en el US Open, después de verse obligada a tener que parar su partido debido a que un espectador estaba fumando marihuana en la grada. Antes de un turno de servicio, Sabalenka frenó y se dirigió a la juez del partido para decirle que el olor era muy fuerte y muy incómodo para poder jugar.

No es la primera vez que los jugadores se quejan en el torneo del fuerte olor a marihuana, algo que por desgracia es habitual desde que se legalizó su consumo en las calles de Estados Unidos. De hecho, la pista 17 del complejo es conocida como la 'pista de la marihuana' debido a que su cercanía con el parque que hay a los alrededores, siendo ese un punto común de encuentro de jóvenes que fuman.

Pero más allá del consumo de marihuana, el torneo está en boca de todos por el ruido desmesurado que se vive en las pistas y el demasiado 'show' que el torneo ha montado, rompiendo con el tradicional silencio en los partidos. Entre todo ello, en el foco están los influencers, que invitados por la organización rompen con los códigos de conducta de manera reiterada, siendo objeto de queja por muchos jugadores ya en la presente edición.

Problemas aparte, Sabalenka sigue firme a por su tercer título consecutivo en Nueva York y ahora se enfrentará en octavos de final a la vencedora del duelo entre la rusa Diana Shnaider y la británica Taylor Townsend.