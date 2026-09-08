Sabalenka sobrevive a Noskova y se aferra a su número 1

Aryna Sabalenka se niega a ceder el trono. La bielorrusa superó este martes a la checa Linda Noskova por 7-6(1), 3-6 y 7-6(7) y se clasificó por sexto año consecutivo para las semifinales del US Open, manteniéndose además con vida en su batalla por el número uno del mundo.

La vigente campeona necesitó dos horas y 22 minutos para tumbar a una Noskova que la llevó al límite. Sabalenka, campeona en Nueva York en 2024 y 2025, encadenó así su 18ª victoria consecutiva en el torneo, además de su décimo desempate ganado seguido en el US Open.

El partido tuvo un desenlace especialmente dramático. Sabalenka se llevó el primer set en el desempate por 7-1, pero Noskova reaccionó en el segundo y forzó la tercera manga. La checa tomó ventaja con un break en el quinto juego y lo consolidó para colocarse 4-2, poniendo contra las cuerdas a la número uno.

La bielorrusa, sin embargo, volvió a levantarse. Rompió el saque de Noskova en el octavo juego para igualar el set a 4-4 y llevó el partido a un nuevo desempate. Ahí, Sabalenka consiguió remontar un 2-0 inicial de su rival y tomó el control hasta cerrar el encuentro con un ace en su primera bola de partido.

"Estoy muy contenta de haber conseguido, de alguna manera, hacer ese 'ace'. Era un punto muy importante y demuestra que estoy lista para luchar. Me alegra verlo", explicó Sabalenka a pie de pista.

La propia bielorrusa reconoció que llegó a sentirse prácticamente eliminada durante el tercer set. "Iba al límite en este partido, especialmente en el tercer set. Sinceramente, pensé que ya estaba todo hecho, que iba a perder el partido. Probablemente eso me ayudó a soltarme un poco y simplemente ir a por mis golpes", confesó.

Sabalenka disputará ahora su sexta semifinal consecutiva en Nueva York y la novena en un Grand Slam sobre pista rápida, contando también el Open de Australia. Con esta nueva presencia, iguala los registros de Steffi Graf y Chris Evert. Solo Martina Hingis, con 12 semifinales consecutivas, presenta una racha superior.

Además, el triunfo le permite mantener un día más su posición como número uno del mundo, que ocupa desde octubre de 2024. Elena Rybakina podría arrebatársela virtualmente este miércoles si derrota a Zheng Qinwen en los cuartos de final.

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La kazaja se colocaría con 8.681 puntos si supera a la china, por encima de los 8.575 que tendría Sabalenka incluso en caso de defender su título en Nueva York. La batalla por el trono sigue, por tanto, más abierta que nunca.