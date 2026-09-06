Sabalenka sigue sin conceder nada en el US Open

Aryna Sabalenka sigue lanzada en el US Open. La bielorrusa derrotó este domingo a la estadounidense Taylor Townsend por 6-4 y 6-3 y se clasificó para los cuartos de final del último Grand Slam de la temporada. Ya son 17 victorias consecutivas en Nueva York para la vigente campeona.

Sabalenka abrió la jornada dominical en la pista Arthur Ashe y necesitó apenas una hora y 14 minutos para superar a Townsend, que llegaba con un tenis potente y muy variado, pero no pudo frenar el ritmo de la número uno del mundo.

La bielorrusa volvió a mostrar una gran versión al resto y llegó a conseguir siete roturas de servicio, una de las claves de un triunfo que terminó siendo más cómodo de lo que podía hacer pensar el juego de su rival.

Sabalenka, campeona del torneo en 2024 y 2025, continúa así con paso firme en su intento de conquistar el US Open por tercer año consecutivo. Su regularidad en los grandes también queda reflejada en un dato demoledor: ha alcanzado los cuartos de final en 15 de los últimos 16 Grand Slam disputados.

En la próxima ronda se enfrentará a la vencedora del duelo entre la ucraniana Marta Kostyuk y la checa Linda Noskova, que se medirán este mismo domingo.

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Sabalenka parte con ventaja en los precedentes ante ambas. Está invicta contra Kostyuk, a quien ha derrotado en sus cinco enfrentamientos, y también contra Noskova, frente a la que suma dos victorias en dos partidos.