Sabalenka - Rybakina: una final entre la revancha y el morbo

La final del US Open enfrenta este sábado (22:00 horas CET) a dos números uno. Aryna Sabalenka, que cederá el trono después de 99 semanas y busca su tercer título consecutivo en Nueva York, se mide a Elena Rybakina, la nueva reina del tenis mundial. Un duelo que, por historial y por la igualdad entre ambas, ya se ha convertido en todo un clásico de la WTA.

Será el 18º enfrentamiento entre ambas, con un balance de 10-7 favorable a la bielorrusa. Seis de esos duelos fueron en finales, y ahí es donde la kazaja domina con claridad: 4-2.

Sabalenka ganó la primera final entre ambas, en el Open de Australia 2023, y también la última, en Indian Wells 2026. Entre medias, Rybakina se impuso en Indian Wells 2023, Brisbane 2024, las Finales de la WTA de 2025 y el Open de Australia de este mismo año. "Hemos jugado muchas veces y también entrenábamos juntas. Es una jugadora muy agresiva. Es difícil jugar contra ella, tanto mental como físicamente, porque tiene un juego muy potente y un gran saque", explicó Rybakina tras sellar su pase a la final.

Rybakina conquista el Open de Australia contra Sabalenka / Open Australia

El duelo que durante todo el torneo se había ido gestando alrededor de la lucha por el número uno tomó forma definitiva tras las semifinales. Sabalenka superó con autoridad a Jessica Pegula (7-5 y 6-2), mientras que Rybakina remontó ante Coco Gauff (3-6, 6-4 y 6-4) para frustrar la esperada final estadounidense en Nueva York.

El relevo en la cima ya está decidido, suceda lo que suceda este sábado. Incluso si Sabalenka vuelve a levantar el trofeo, Rybakina será la nueva número uno del mundo, pero la bielorrusa todavía tiene una oportunidad inmejorable de aguarle la fiesta conquistando por tercera vez consecutiva el US Open. "Va a ser un partido realmente difícil. Elena tiene un gran saque y ha mejorado mucho su juego desde el fondo de la pista a lo largo de los años, así que será un partido duro tanto física como mentalmente", avisó Sabalenka.

"Pero estoy preparada para la batalla. Estoy preparada para hacer todo lo necesario para conseguir la victoria, así que estoy deseando que llegue el partido", añadió.

Sabalenka arrasa en el US Open / EFE

La bielorrusa busca su quinto Grand Slam después de los títulos conquistados en Australia en 2023 y 2024 y en Nueva York en 2024 y 2025. Un tercer título consecutivo en Flushing Meadows la convertiría en la primera mujer desde Serena Williams (2012-2014) en encadenar tres coronas en el torneo.

Para Rybakina, en cambio, sería su tercer Grand Slam, tras Wimbledon 2022 y el Open de Australia 2026. La kazaja llega además a la cita como nueva número uno y con la posibilidad de completar una temporada extraordinaria. "Tendré que salir con toda la energía que tenga, mostrar mi mejor versión con el saque contra Aryna y tomar las decisiones correctas en los momentos importantes, porque la mayoría de las veces los partidos entre nosotras son muy igualados. Y ahí es donde una decisión puede marcar la diferencia", apuntó Rybakina.

Para Sabalenka, esta final tiene también un componente de reivindicación. La temporada comenzó con buenos resultados pese a la derrota en la final de Australia, con los títulos de Brisbane y el Sunshine Double de Indian Wells y Miami. Sin embargo, su rendimiento cayó durante la gira de tierra y hierba.

Los cuartos de final de Roland Garros y los octavos de Wimbledon hicieron tambalear su dominio y pusieron en peligro un número uno que mantenía desde octubre de 2024. Nueva York, su territorio favorito, ha vuelto a rescatarla