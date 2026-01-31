Sabalenka - Rybakina en directo: final del Open de Australia femenino, en vivo hoy

En directo
40-V
SABALENKA 1-0 RYBAKINA* | 2do SET (0-1)
Derecha de Sabalenka a la red. Primera ventaja para la kazaja.
40-40
SABALENKA 1-0 RYBAKINA* | 2do SET (0-1)
No para de salvar bolas de break Rybakina. Nivelón.
SABALENKA 1-0 RYBAKINA* | 2do SET (0-1)
Doble falta de Rybakina y es BOLA DE BREAK PARA SABALENKA.
40-40
SABALENKA 1-0 RYBAKINA* | 2do SET (0-1)
Resto a la misma línea de fondo de Sabalenka. Deuceeee.
30-40
SABALENKA 1-0 RYBAKINA* | 2do SET (0-1)
La misma jugada que en el punto anterior.
30-30
SABALENKA 1-0 RYBAKINA* | 2do SET (0-0)
Buen saque y derecha al otro lado.
30-15
SABALENKA 1-0 RYBAKINA* | 2do SET (0-0)
Inicio muy fuerte de Sabalenka en el segundo set. Forzando errores de la kazaja.
SABALENKA* 0-0 RYBAKINA | 2do SET (0-0)
¡Juego para Sabalenka! Ace de la bielorrusa, que se ve por primera vez por delante en el partido.
15-0
SABALENKA* 0-0 RYBAKINA | 2do SET (0-0)
Empieza por delante Sabalenka en el segundo set. Deberá remontar.
SABALENKA 4-6 RYBAKINA | 1er SET (0-1)
¡Set para Rybakina! Intercambio largo en el que acaba fallando la número uno.
