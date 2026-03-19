Sabalenka revela sus planes de boda

Aryna Sabalenka afronta el WTA 1000 de Miami en uno de los mejores momentos de su temporada, tanto dentro como fuera de la pista. La número uno del mundo llega a Florida tras conquistar Indian Wells, donde además anunció su compromiso con el empresario Georgios Frangulis, y ahora busca completar el Sunshine Double con un nuevo título.

La bielorrusa, de 27 años, ha retomado la competición recientemente tras más de un mes de ausencia, después de la lesión que sufrió en el Open de Australia 2026, donde alcanzó la final antes de caer ante Elena Rybakina. Su regreso no ha podido ser más positivo, con un triunfo en el desierto californiano que le permitió, además, romper su mala racha ante la kazaja.

En la previa de su debut en Miami, Sabalenka fue preguntada por sus planes de boda tras el compromiso con Frangulis, y dejó claro que, aunque tiene ideas en mente, todavía no ha podido centrarse en la organización debido a su exigente calendario.

“Todavía no. Solo quiero que ese día sea el mejor, posiblemente la mejor fiesta. Quiero divertirme y para nosotros es importante”, explicó la tenista.

La número uno del mundo reconoció que se trata de un proceso que requiere tiempo y que, por ahora, no es una prioridad inmediata en su agenda.

“No pienso en ello hasta dentro de un año y medio, pero sí tengo ideas de cómo me veo ese día y dónde debería ser”, añadió.

Aryna Sabalenka luce su nuevo anillo / X

Aun así, Sabalenka dejó entrever que el proyecto ya empieza a tomar forma, aunque sea a largo plazo.

“Lo pensaré dentro de seis meses, pero todos estamos planeando ese gran día”, aseguró.

Mientras tanto, la bielorrusa mantiene el foco en la competición. En Miami, donde es la vigente campeona, tendrá la oportunidad de sumar su tercer título de la temporada y confirmar su gran momento tras el éxito en Indian Wells, en una gira americana que puede marcar el rumbo del curso.