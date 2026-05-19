Sabalenka recuerda la muerte de su exnovio: "Discutí con el policía, no podía aceptarlo"

Más allá de ser la número uno del mundo, Aryna Sabalenka se ha convertido en una de las figuras más carismáticas y transparentes del circuito femenino. La bielorrusa acostumbra a mostrarse natural dentro y fuera de la pista, sin esconder ni sus momentos de euforia ni tampoco los episodios más duros de su vida personal.

En una entrevista concedida a Vogue, donde además protagoniza la portada, Sabalenka repasó algunos de los momentos más difíciles que ha tenido que afrontar en los últimos años, especialmente la muerte de su expareja, el exjugador de hockey hielo Konstantin Koltsov.

Koltsov falleció en 2024 a los 42 años tras precipitarse desde el balcón de un hotel en Florida. La tenista recordó cómo recibió la noticia mientras entrenaba en Miami y reconoció que fue incapaz de asimilarlo en un primer momento. “Discutí con el policía; no podía aceptarlo”, confesó la número uno mundial.

Aryna Sabalenka, en el Mutua Madrid Open / EFE

Sabalenka explicó que, tras el impacto inicial, encontró refugio en el tenis, una decisión que no todo el mundo comprendió, pero que para ella fue necesaria para seguir adelante.

“No creo que exista una manera correcta o incorrecta de gestionar el duelo. Todos necesitamos cosas diferentes. Para mí, volver al trabajo era la única opción”, aseguró.

La bielorrusa también habló sobre la evolución emocional que ha vivido a lo largo de su carrera deportiva y cómo ha aprendido a gestionar mejor la presión y sus reacciones dentro de la pista.

“Antes no tenía ningún control. Podía ganar un partido y luego perder completamente los nervios”, recordó. “Perder era horrible, sentías que querías morir”.

Con el paso de los años, Sabalenka considera que ha entendido mejor su personalidad competitiva y ya no intenta reprimir tanto sus emociones durante los partidos.

Sabalenka celebra el título en Miami / EFE

“A veces necesitas gritar, romper una raqueta o desahogarte para volver a empezar”, explicó. “Quizá desde fuera puede parecer feo, pero es lo que necesito para mantenerme concentrada”.

La actual líder de la WTA también recordó otro golpe que sigue muy presente en su vida: la muerte de su padre en 2019, una figura clave en su desarrollo personal y deportivo.

“Dicen que el tiempo ayuda, pero en cierto modo ahora es más difícil”, admitió. “Sé lo feliz que estaría viendo todo lo que he conseguido”.

Sabalenka reconoció además que hay imágenes que todavía le afectan especialmente, sobre todo cuando ve reacciones familiares en triunfos deportivos.

“Cuando veo a padres celebrando el éxito de sus hijos pienso en cómo reaccionaría el mío… y me derrumbo”, confesó emocionada.