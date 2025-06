Sabalenka pide perdón a Gauff: "Fue poco profesional"

Aryna Sabalenka reapareció en Berlín tras perder la final de Roland Garros ante Coco Gauff. La bielorrusa dejó pasar la oportunidad de levantar por primera vez el grande francés: realizó un partido desastroso, con un total de 70 errores no forzados en el partido. Una ventaja demasiado grande que no dudó en aprovechar la norteamericana.

Después de la ceremonia de entrega de trofeos, ambas tenistas atendieron a los medios de comunicación para cerrar un Grand Slam bastante gris en el apartado femenino. Fue entonces cuando Sabalenka tuvo unas polémicas declaraciones que dejaron en mala posición a Coco Gauff, que levantó el segundo grande de su carrera.

"Si Iga me hubiera ganado el otro día y se hubiera presentado hoy, hubiera obtenido la victoria. Simplemente duele. He estado jugando muy bien, y luego en el último partido, salir ahí y hacer lo que hice, duele", comentó la bielorrusa. Unas palabras que no tardaron en llegar a los oídos de Gauff. De hecho, en la propia rueda de prensa le preguntaron por la respuesta de su rival.

Sabalenka llora desconsolada tras la final / EFE

"No estoy de acuerdo. ¡Aquí estoy! La última vez que jugué contra ella, sin desprestigiar a Iga, gané en tres sets. No creo que sea justo decir eso, porque puede pasar cualquier cosa", zanjó la estadounidense, que no quiso entrar en el juego y le quitó hierro al asunto.

Semanas después a este episodio, Sabalenka se ha disculpado por todo lo dicho después de la final. Una vez en frío, la número 1 del mundo fue consciente de su error y ha querido remediarlo. "Fue muy poco profesional por mi parte. Me dejé llevar por mis emociones. Me arrepiento absolutamente de lo que dije entonces. Todos cometemos errores".

Coco Gauff celebra el triunfo en Roland Garros / AP

En una entrevista para 'Eurosport Alemania', la bielorrusa también dejó claro que escribió a Coco Gauff. "Quise pedirle perdón y asegurarme de que sabía que se merecía ganar el título y que la respeto muchísimo. Jamás fue mi intención atacarla. Eran momentos muy emotivos y no fui muy inteligente en esa rueda de prensa".

Adiós a la tierra batida

Ahora, Sabalenka afronta la gira de hierba con la mente puesta en Wimbledon, el otro Grand Slam que jamás ha ganado. Antes, disputará durante esta semana el torneo de Berlín, para adaptar su juego a las nuevas condiciones naturales. La número 1 del mundo debutará ante la suiza Rebeka Masarova en los octavos de final.

"Me encanta la hierba, sobre todo después de la gira de tierra. Ahí tienes que luchar durísimo por cada punto, pero en césped todo pasa un poco más rápido, y eso es algo que me encanta. Es cierto que el calendario está muy apretado, apenas tienes tiempo para recuperarte de Roland Garros y no hay muchas oportunidades de sentir la hierba antes de Wimbledon", finalizó Aryna.